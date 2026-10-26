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▲千千的金鐘戰袍側面全挖空，直接露出半顆蜜桃臀。（圖／翻攝自千千IG@khshu_）

網紅千千昨（25）日與浩子一起登上金鐘獎節目類頒獎典禮，擔任生活風格節目獎等獎項的頒獎人。只見她穿著一襲白色禮服登場，還被浩子cue轉身露出整片美背，直接辣翻全場。而今日她在IG曬出穿金鐘戰袍的美照，一張側面照再度吸引視線，側面竟全部挖空，還大露半顆蜜桃臀。千千在今日於IG曬出多張穿著金鐘獎白色禮服的照片，只見她將頭髮全部挽起，禮服正面採高領繞脖設計，但背面則是直接大挖洞，露出千千的整片美背，其中一張側面照，還幾乎露出半個蜜桃臀，好身材直接辣翻大批粉絲。千千的辣照，也引發熱烈討論，「真的是！漂亮到這個程度是怎麼樣啦」、「哇這側面不得了，真的是超級無敵辣」、「女神，太完美了這一身。」大讚她的美貌與好身材。而昨日頒獎時，千千還突然大秀歌聲，五音不全的演唱〈我的未來不是夢〉，唱到一半時，浩子則默默拿出大型剪刀，在她面前喀嚓一聲，千千立刻秒懂閉嘴，改成嚴肅頒獎的狀態，讓粉絲看了全笑翻。千千也對此在文中解釋，「其實我唱副歌很準，請相信我。」再度引發爆笑。