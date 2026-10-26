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官房長官任期長達1289天 曾被稱為「影子首相」

接替安倍晉三出任首相 受困朝野對立執政僅1年

2012年退出政壇 晚年持續推動日中關係改善

日本前首相福田康夫於22日逝世，享耆壽90歲。福田康夫曾在森喜朗、小泉純一郎內閣擔任官房長官，並於2007年接替突然辭職的安倍晉三，出任日本第91任首相。執政期間，他積極推動全球暖化對策、消費者保護及亞洲外交，即使2012年退出政壇，仍持續致力於改善日本與中國等亞洲國家的關係。綜合朝日新聞、朝日電視台等日媒報導，福田康夫1936年出生於日本政治世家，父親是曾任首相的福田赳夫 ，兩人是日本憲政史上第一組「父子檔首相」。福田康夫畢業於早稻田大學，原先任職石油公司，1976年轉任父親的秘書，並於1990年代表群馬縣選區參選眾議院議員，首次當選，政治生涯共7度當選眾議員。福田康夫曾擔任外務政務次官，並在森喜朗內閣時期出任官房長官。當時，他經常必須為森喜朗的失言及外交機密費挪用等爭議對外說明，甚至自嘲是「辯解長官」。不過，福田康夫隨後逐漸展現政治影響力，並在小泉純一郎內閣期間參與外交事務。2004年4月，他的官房長官任期創下當時日本歷任最長紀錄，因此獲得「影子首相」稱號。直到同年5月，福田康夫因年金保費未繳納問題辭職，累計擔任官房長官1289天。2007年，時任首相安倍晉三突然宣布辭職，福田康夫獲得自民黨內多數派閥支持，參選並當選自民黨總裁，隨後出任日本第91任首相。然而，福田康夫執政期間面臨眾議院由執政黨掌控、參議院則由在野黨占多數的「扭曲國會」局面，導致政策推動屢屢受阻。他曾與當時最大在野黨民主黨黨魁小澤一郎商討組成跨黨派大聯合政府，但因民主黨內部反對聲浪強烈，最終未能實現。內政方面，福田康夫重視消費者權益與民眾生活，致力於強化日本國民生活中心功能，並推動設立消費者廳。外交方面，他積極推動全球暖化對策，2008年7月主持北海道洞爺湖八大工業國集團（G8）高峰會，也表態支持東南亞國家協會（ASEAN）的共同體構想，重視日本與亞洲各國的外交關係。不過，由於朝野對立導致施政陷入僵局，加上內閣支持率持續低迷，福田康夫最終於2008年9月宣布辭職，首相任期約1年。福田康夫2012年宣布退出政壇，但並未完全淡出外交事務，卸任後仍積極參與日本與中國等亞洲國家的交流，致力於改善雙邊關係。據自民黨公布的消息，福田康夫的守靈及葬禮由近親參與，並已低調舉行，未來將另外舉辦正式葬禮。喪主由他的長子、現任眾議院議員福田達夫擔任。