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台北市長蔣萬安日前登上《11點熱吵店》，透露平時會幫孩子檢查功課，卻也有被大兒子難倒的時候。身為資深棒球迷，他更秀出珍藏約30年的職棒球員卡，包括黃平洋、賈西及史東，即使沈玉琳開玩笑喊價1億元，仍堅決不賣，直言這是「無價的兒時回憶」。蔣萬安難得在節目中談起家庭生活，表示自己回家後也會分擔家務，包括倒垃圾、洗碗，還得關心孩子的課業。不過，幫大兒子檢查功課時，竟遇上連自己都被難倒的數學題，讓觀眾看見他身為爸爸的一面。來到《11點熱吵店》，他也現場展現廚藝，端出一道「熱炒蛤蜊」，與來賓分享，並公開平時喜歡的台北在地美食名單，從家務聊到餐桌。珍藏30年球員卡曝光！沈玉琳喊1億仍不賣身為資深棒球迷，蔣萬安帶來從小六、國中時期就細心保存的職棒球員卡，收藏至今約30年，包括味全龍傳奇投手黃平洋，以及洋將賈西、史東等球員。沈玉琳見狀開玩笑喊價1億元，蔣萬安依然堅持不賣，形容這些收藏是「無價的兒時回憶」。對他而言，球員卡承載的不只是球迷記憶，也是一段難以割捨的成長歲月。談到與太太的感情，蔣萬安透露，大學時自己養的哈士奇生病，當時還是女友的太太，將兩人相處的生活照拼貼成一張狗狗的照片送給他。這份用心讓他深受感動，下定決心「一定要把她娶回家」。他也大方分享，後來在紐約旋轉餐廳單膝下跪求婚的過程。此外沈玉琳還安排兩位「神秘嘉賓」迎接市長，原來是即興點名白雲，一人分飾陳菊與顏清標。白雲接招模仿，與同場楊皓如、海產等人一起炒熱錄影氣氛。