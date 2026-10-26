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批沈伯洋拿市府計畫背書 楊沛緰：音樂、動漫如何縫合南北？

市民大道沿線有2597格停車位 競辦籲交代交通配套

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋引用臺北市政府都發局網站「109年度景觀策略地區行動計畫」，為「市民大道南北縫合」主張辯護，蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰表示，回看沈伯洋最初發言，談的是沿市民大道橋下打造音樂、藝文、動漫廊道，如今卻拿市府改善人本環境、串聯區域空間的規劃，替自己尚未說清楚的構想背書。「沈伯洋始終沒說清楚，音樂、動漫廊道如何達到南北縫合，難道只要橋下打造熱鬧廊道，南北就縫合了？」楊沛緰指出，沈伯洋引用的計畫，以市民大道與建國南北路為十字主軸，納入八德市場周邊南北向動線、橋下東西向環境改造、八德路人本環境延續，以及長期綠軸串聯評估。反觀沈伯洋最初發言，著重音樂、藝文、動漫等主題廊道，「引用市府資料，只能說明相關議題早有規劃，不能代替沈伯洋回答：如何『南北縫合』？」楊沛緰表示，沈伯洋昨天又稱，市民大道部分路口受到橋墩阻礙，那就更應指出具體位置與改善方式。「是調整行人動線、改善路口設計，還是涉及高架結構變更，甚至拆除？難道在沈伯洋眼中，市民大道成了一道『伯洋危牆』？」楊沛緰指出，現在市民大道橋下空間有停車場出入口、地下層通風口、地下鐵路軌道層通風設備及其他公共設施。市民大道沿線停管處所轄八處停車場，共有2,597格一般汽車停車位，尖峰時均有滿場情形。若要調整相關空間，就應交代如何維持設施功能、確保交通、出入動線，以及涉及停車需求時的配套。楊沛緰強調，沈伯洋反問，為何大家都在做縫合，只有自己提出卻被取笑，「別人提出縫合，都有明確規劃範圍與改善策略；沈伯洋提出縫合，先談音樂、動漫，又說市民大道切割了南北，被質疑後就拿市府網站來當擋箭牌，與之前的招數如出一轍，毫無長進。」