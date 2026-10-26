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美國總統川普（Donald Trump）25日在密西根州出席共和黨造勢活動，在台上演說過程中當眾大讚饒舌天后妮姬米娜（Nicki Minaj）的「美臀」，還點名要她站起來。妮姬米娜則上台大讚川普給了美國未來。根據USA TODAY與BBC報導，在密西根州波特休倫（Port Huron）舉行的共和黨造勢大會上自詡為「頭號粉絲」的饒舌天后妮姬米娜這一年來對美國總統川普（Donald Trump）讚譽有加，如今川普也投桃報李，公開給她滿滿讚美。現年43歲的米娜於10月25日週日與川普一同搭乘空軍一號，前往密西根州邊境城市休倫港（Port Huron）出席造勢集會。目前共和黨正全力抵禦分析人士對期中選舉可能掀起「藍潮」（民主黨勝選浪潮）的預測。兩人現身為前聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）以及聯邦眾議員詹姆斯（John James）站台造勢，以自身明星光環強力拉票。在近兩小時的演說中，川普批評媒體斷章取義，稱他先前讚美俄亥俄州共和黨籍參議員休斯泰德（Jon Husted）身材健美臀部的話只是「開玩笑」，且忽略了該名參議員曾是美式足球員的背景。「我以前從沒對男人這樣說過。私底下對女人說過嗎？有；但對男人？絕沒有」川普接著提到，「順便提一句，我之前倒是看過一個絕美的翹臀：那就是妮姬米娜。」川普隨後指著這位以《粉紅星期五》（Pink Friday）聞名的歌手說：「那真的很難忽視。站起來吧！那真的很難讓人忽視」，當川普介紹這位「饒舌女王」出場時笑稱：「大家都知道我不喜歡被搶鋒頭，但這個女人卻搶了我的風采，我真是又氣又無奈，全場都在為她瘋狂。」米娜隨後從座位起身向群眾揮手致意，川普接著說：「我希望妮姬沒有被冒犯，但我們愛妮姬，她支持我們很久了。」妮姬米娜發表了兩分鐘的助選演說，身穿金色Gucci套裝的米娜登台發言，帶領全場群眾高喊川普及當地共和黨候選人的名字。她公開讚揚川普改變國家，認為川普給美國一個可以期待的未來。川普隨後說，希望他的發言沒有冒犯到她，毫無修飾的發言迅速在社群平台引爆熱議。米娜在川普第一任期內曾公開批評其移民政策，但在川普第二任期時，她已與川普本人及共和黨站在同一陣線。她曾多次陪同川普出席各項活動，包括美國財政部舉辦的「川普帳戶」（Trump Accounts）峰會以及白宮玫瑰園午宴。她呼籲密西根州居民在「國家的重大轉折點」上成為這場正在發生的運動的領導者，隨後表達了她對跨性別兒童性別肯定醫療照護的反對立場。「我們希望我們的孩子在一個能讓我們引以為傲的環境中成長。我們不希望孩子被性別重置手術的資訊狂轟濫炸，對吧？我們希望大家放過孩子，別把孩子扯進來。」