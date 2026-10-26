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亞太股市進入高檔震盪 看好中長期趨勢

▲進一步觀察投信發行的海外各類股票基金平均績效表現，以亞洲型47.5%表現最佳，全球一般股票型32.76%居亞軍，主動式海外股票ETF基金上漲30.56%居第三。

今年來多國股市數度刷新歷史新高，以亞股表現最佳，其中以台灣加權股價指數上漲61.89%居冠，韓國36.1%居亞軍、日本28.37%名列第三。進一步觀察投信發行的海外各類股票基金平均績效表現，以亞洲型47.5%表現最佳，全球一般股票型32.76%居亞軍，主動式海外股票ETF基金上漲30.56%居第三。群益投信海外研究團隊表示，投資基金以定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律。對於看好的市場，投資人不妨以定期定額或分批進場布局，其中亞股經濟成長前景最看好，受產出與新訂單增強帶動，亞洲製造業PMI升至52，創29個月新高；過去12個月工業生產平均年增率達5.6%，區域製造業擴張動能持續。全球AI需求穩健，支撐東北亞科技供應鏈表現。群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，亞股受到油價上升及中東局勢不確定性，推升通膨壓力，加上台韓AI類股多頭平倉，亞太股市進入高檔震盪，後續關注Q3財報指引。而受惠AI超級週期，企業獲利成長能見度佳，股價評價仍處合理水位。短期雖受油價及獲利了結影響而震盪，仍看好中長期上升趨勢；配置上可持續超配具經濟動能及AI產業鏈優勢的東北亞市場的資訊科技與工業相關產業。