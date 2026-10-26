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日企推企業內部兼職

月兼職20小時可領10萬日圓津貼

許多企業員工想提升薪水，會利用跳槽方式讓薪資獲得增長，日本電機與光學大廠柯尼卡美能達（Konica Minolta）於7月推行跨部門活用高階專業人才的「技能共享制度」（企業內部兼職），在社群平台上引發高度關注與討論。根據日經新聞與ITmedia等日媒報導，該公司祭出機制允許員工在保留現有部門職位的前提下，以「內部兼職／副業」的形式支援其他部門業務，每項專案每月最多投入20小時、最長可執行3個月，並依實際投入工時發放額外津貼。柯尼卡美能達自2025年起展開兩輪試辦作業，36件專案委託中有27件成功媒合員工。除了壓低外包成本，也讓過去因人力不足而停滯的業務得以順利推進。企業內部兼職制度讓員工在維持原職務的情況下，發揮自身專業技能投入其他部門專案。與主要著眼於人才培育的實習性質不同，此機制更重視運用專門技能創造實質業務成果。一般企業的兼職兼任做法，多是從本職工時中撥出部分時間支援其他業務；柯尼卡美能達的技能共享制度則截然不同，前提是「不縮減本職工時，且維持既有業務成果與品質」，在此基礎上額外投入發揮專業的專案。工時級距設為每月5小時、10小時、20小時共三檔，專案期最長3個月，由招募部門視業務內容與所需支援程度自行設定。例如，若僅需借重專家見解諮詢，設定每月5小時即可；若需執行具體作業，則可彈性運用10小時或20小時的方案。參與此制度的員工，除了原有的固定薪資外，還能領取按工時計算的額外津貼：月工時20小時發放10萬日圓、10小時5萬日圓、5小時2.5萬日圓。該筆津貼由提出專案委託的部門自行負擔，而非由人資部編列。津貼金額採齊一標準發放，不受員工年齡或職級高低影響。以20小時發放10萬日圓的標準計算，其時薪單價是以一般員工中最高職級的標準所設定。柯尼卡美能達人資主管大西和子表示：「這項制度是看員工是否具備承接專門業務的能力，因此我們認為無論職級高低，都應給予同等標準的津貼。特別是在IT技能與資料科學領域，資深員工未必比年輕世代更擅長，往往會有年輕同仁主動舉手爭取展現實力。」配合新制上路，該公司也自行開發了內部媒合平台，提供兩種對接模式：一是由業務部門公開提出專案、開放員工主動投遞的「公開招募型」；二是委託部門根據系統登記的人才資料庫，直接聯繫特定員工的「指定邀約型」。員工報名需先取得原直屬主管同意，後續經書面審查與面談，由委託部門、參與員工與直屬主管三方共同確認業務範疇並達成共識後方能啟動。在試行階段，原先將主管審核的時間點設在後期，導致部分主管擔憂部屬跨部門支援會衝擊本職；正式推行後，已調整為「報名前即須取得主管核准」的規範流程。