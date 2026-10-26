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▲李多慧（如圖）坦言因為颱風天停班停課，導致金鐘獎延期，並恰巧與台灣大賽冠軍賽撞期，因此畫面是彩排時預錄的。（圖／李多慧IG@82dahyeda）

第61屆金鐘獎頒獎典禮因颱風攪局延至昨晚（25日）舉辦，韓籍啦啦隊女神李多慧驚喜登台演出，和陳漢典、沈玉琳、阿翰、小賴一起熱舞開場。然而，昨日她也被發現現身球場，替中職味全龍與中信兄弟的台灣大賽應援，讓眾人好奇她究竟如何兩邊跑？笑問是否有分身術。對此，李多慧也在IG公開內幕，透露金鐘演出片段其實是在彩排時預錄的畫面，而她也期許未來有機會能拿下金鐘獎。李多慧來台後人氣飆升，活動邀約不斷的她，更驚喜登上金鐘舞台演出，與陳漢典、沈玉琳、阿翰、小賴一起熱舞，畫面立刻引發網友熱議。然而，昨晚李多慧同時現身台灣大賽，替味全龍應援，讓不少人驚問：「蛤？金鐘怎麼也有李多慧，她不是在大巨蛋嗎」、「她是如何瞬間移動的？」、「金鐘和大巨蛋之間有什麼任意門嗎？」對此，李多慧今日也親自PO文解答，坦言因為颱風天停班停課，導致金鐘獎延期，恰巧與台灣大賽冠軍賽撞期，因此畫面是彩排時預錄的。而李多慧也分享彩排花絮，只見她演出前賣力練舞，到了彩排當天不僅與Lulu開心互動，還坐在台下調皮地模仿起阿翰，綜藝感十足。雖今年無緣親自出席典禮，但她也希望有一天能順利拿下一座金鐘獎。影片曝光後網友們紛紛留言鼓勵：「昨天看到多慧在金鐘獎開場表演真的好驚喜」、「真的超美超認真的」、「多慧太認真啦讓別人都以為有分身了還是閃身步」、「官方出來澄清超好笑。」