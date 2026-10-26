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中華職棒台灣大賽G6今（26）日持續在臺北大巨蛋進行，在系列賽拿下2連勝的中信兄弟，今日目標將戰線延長至G7。賽前兄弟公布打線，21歲超新星張士綸被移出先發，由岳東華補上二壘防線，老將陳俊秀也重返先發，曾頌恩回到板凳。兄弟主帥平野惠一表示，將張士綸放在板凳，是經過仔細思考後，所排出的最好陣容。平野昨（25）日賽後曾表示，為了選手、球隊的未來，以及眼前非贏不可的比賽，必須要好好評估陣容的取捨。此外，洋投菲力士（Felix Pena）在G6仍在可出賽名單，此役有機會後援登板。兄弟在台灣大賽前3戰苦吞3連敗，卻在G4、G5連續以1分差險勝龍隊，硬是將戰局延長至G6。賽前兄弟總教練平野惠一親自公布打線，與G5相比做出不小的變動，雙箭頭之一的超新星張士綸遭移除先發，由岳東華補上，第3棒的位置由老將陳俊秀取代曾頌恩。被問到將張士綸移出先發，平野表示，「經過仔細思考，拿出最好的陣容應對。」張士綸今年球季打出令人驚豔的表現，也是兄弟本季最大驚奇，但台灣大賽狀態不理想，前5戰累計19打數僅1安、2打點，打擊率0.053；前役賽後平野就曾表示，是否更換打線，「會好好深思熟慮後再做決定。」平野昨日直言，兄弟能走到台灣大賽，都是多虧年輕選手的力量，即便年輕人遇到低潮，他也不會將其視為非戰力，「要把選手換下場，其實非常簡單，但為了選手、球隊的未來，以及眼前非贏不可的比賽，我會利用這短暫的時間好好傷腦筋、仔細評估。」兄弟G6不出賽名單，分別是羅戈（Nivaldo Rodriguez）、伍立辰、謝榮豪、林志綱。這也代表，昨日後援登板的洋投菲力士（Felix Pena），此役能夠持續上陣。第1棒：張仁瑋（右外野手）第2棒：岳東華（二壘手）第3棒：陳俊秀（一壘手）第4棒：王威晨（指定打擊）第5棒：宋晟睿（中外野手）第6棒：詹子賢（左外野手）第7棒：江坤宇（游擊手）第8棒：高宇杰（捕手）第9棒：黃韋盛（三壘手）先發投手：勝騎士