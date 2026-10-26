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黃國昌批賴政府撕裂社會 強調藍白合作超越黨派利益

肯定蔣萬安延續柯文哲政績 黃國昌：心裡非常欣慰

黃國昌轟綠營鋪天蓋地抹黑 率全場高喊「把民主還給台灣」

台北市長蔣萬安今（26）日舉辦競選總部成立大會，現場湧入大批支持者，下午1時30分左右，活動尚未正式開始，現場座位就已坐滿約8成，場外仍有不少民眾因沒有座位而在外等候，周邊也出現販售蔣萬安競選小物的攤販，氣氛熱絡。活動由民眾黨主席黃國昌率先登台助講，他致詞時火力全開，痛批賴清德政府撕裂社會、對在野黨發動大罷免，更強調民眾黨此次選擇與蔣萬安站在一起，是因為有超越黨派利益、更重要的民主價值，最後更帶領全場高喊「把民主還給台灣，把正義還給人民」。黃國昌致詞時表示，台灣的民主正走入非常嚴峻的寒冬，賴清德政府為了不願接受監督，無差別對國民黨立委發動大罷免。他強調，不僅是今天參與集會的朋友，還有台灣各個角落的人民，都無法忘記賴清德如何帶著曹興誠、沈伯洋撕裂社會。黃國昌指出，去年為了國家、為了人民，民眾黨選擇與大家站在一起，雖然沒有任何民眾黨立委面臨罷免威脅，但仍選擇挺身而出、並肩作戰，因為大家相信，台灣有更根本的價值，也有比黨派利益更重要的事情，就是共同捍衛台灣的民主法治。黃國昌強調，這也是為什麼他今天代表民眾黨站在這裡，向大家報告這次選擇與蔣萬安站在一起的原因。他表示，民眾黨選擇的是正直、善良，也無法容忍欺騙。黃國昌提到，過去幾年看到民眾黨前主席柯文哲任內留下的政績，一項項在蔣萬安手中完成，讓民眾黨感到非常欣慰。他也以大巨蛋及雙北合作為例，強調大巨蛋是柯文哲的重要政績，而蔣萬安也沒有忘記過去柯文哲與新北市長侯友宜共同推動的合作成果。黃國昌表示，正因為看到蔣萬安延續相關建設與政策，民眾黨才會在這個困難的時刻選擇站出來。他強調，不論掌握多少綠營媒體、網軍側翼，都不容許把黑的洗成白、把白的染成黑，台灣必須捍衛共同相信的價值，守住良知的底線。黃國昌接著表示，蔣萬安認真工作，卻面臨民進黨鋪天蓋地的抹黑與攻擊，甚至連小孩都不放過，遭到肉搜、霸凌。他痛批，這不是大家相信的台灣，也不是大家想要的台北。黃國昌強調，這次必須勇敢站出來，對抗他所批評的「惡霸政府」，守護台灣正直、善良的價值，也守住台北的市政成果。致詞最後，黃國昌更向台下支持者高喊「把你的右手借給我，右手舉起來！」帶領全場齊聲高呼「把民主還給台灣，把正義還給人民」，並強調不要讓好人感到疲憊、壞人繼續遊走，呼籲大家與蔣萬安站在一起，捍衛台灣最重要的良善價值。