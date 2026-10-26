蘋果首款摺疊手機iPhone Duo螢幕摺痕、轉軸耐用度備受到關注，日常清潔也有不少細節需要注意，由於iPhone Duo內螢幕採用特殊的「奈米紋理外保護層」，如果使用不當清潔劑或粗糙布料，可能加速螢幕表面塗層耗損，蘋果在開賣當天火速更新官方清潔指南，提醒用戶平時使用超細纖維布擦拭即可，只有遇到難以去除的頑固髒污，才建議使用70%異丙醇（IPA），而且不能直接噴灑在螢幕上。
iPhone Duo內螢幕不能亂擦！蘋果指定3種清潔布
根據蘋果官方說明，iPhone Duo內螢幕具有奈米紋理外保護層，能夠減少眩光、反射，提升觀看舒適度，同時保護內螢幕免於刮傷及凹痕。不過，這層保護層與一般手機保護貼不同，屬於螢幕不可或缺的一部分，不能自行撕除。
蘋果指出，雖然不同產品的奈米紋理顯示器有所差異，但清潔方式相同，建議使用以下3種布料：
1.Apple原廠擦拭布：可用於清潔螢幕灰塵、指紋及一般髒污。
2.電子螢幕專用超細纖維布：不一定要購買蘋果原廠產品，也可以使用第三方專用擦拭布。
3.棉與氨綸混紡布料：柔軟的棉與彈性纖維混紡布，也是官方列出的清潔選項。
若只是日常使用留下的指紋、油污或灰塵，原則上以乾淨的超細纖維布輕輕擦拭即可，不必每次都使用酒精。
iPhone Duo螢幕不能用75%酒精
不少民眾習慣拿75%消毒酒精清潔手機，但其實75%乙醇與70%異丙醇（IPA）是不同的酒精溶液，清潔iPhone Duo內螢幕時，根據蘋果iPhone清潔指南，一般iPhone外部表面可以使用70%異丙醇酒精擦拭布、75%乙醇酒精擦拭布，或Clorox消毒擦拭巾輕輕消毒。不過，針對iPhone Duo的奈米紋理內螢幕，蘋果另外提供專門說明，明確建議只有遇到難以清除的髒污時，才偶爾使用70%異丙醇溶液沾濕擦拭布清潔。
酒精直接噴螢幕恐傷塗層、液體滲入機身
如果不小心將酒精直接噴在iPhone Duo內螢幕上，會發生什麼事？蘋果官方提醒，iPhone表面具有防指印疏油外膜，清潔產品及粗糙材質都可能加速這層塗膜耗損，也可能刮傷手機。因此，不當清潔可能讓螢幕逐漸失去原本的抗油污效果，變得更容易留下指紋。直接噴灑清潔液，也可能讓液體流入機身開口，增加零件受損的風險。尤其iPhone Duo採用摺疊設計，清潔時更應留意轉軸附近及其他縫隙，避免液體滲入。
iPhone Duo正確清潔4步驟！衛生紙、酒精噴霧別亂用
綜合蘋果官方建議，iPhone Duo日常清潔可以依照以下4步驟：
1.先關機、拔除充電線：清潔前先中斷所有連接，避免在通電或充電狀態下進行清潔。
2.使用柔軟擦拭布：先除去灰塵，再使用乾淨、不起毛絮的超細纖維布輕輕擦拭。
3.必要時以少量清水沾濕：如果一般擦拭無法清除污漬，可使用微濕的軟布清潔，但要避免液體流進機身開口。
4.頑固髒污才用70%異丙醇：以少量異丙醇沾濕擦拭布，再輕輕擦拭奈米紋理內螢幕，切勿直接噴灑。
蘋果提醒，清潔iPhone應避免使用衛生紙、粗糙毛巾、研磨性清潔用品及壓縮空氣，也不要使用含漂白劑、過氧化氫的清潔產品，且不要自行撕除內螢幕的奈米紋理保護層，才能降低不當清潔造成損傷的風險。
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根據蘋果官方說明，iPhone Duo內螢幕具有奈米紋理外保護層，能夠減少眩光、反射，提升觀看舒適度，同時保護內螢幕免於刮傷及凹痕。不過，這層保護層與一般手機保護貼不同，屬於螢幕不可或缺的一部分，不能自行撕除。
蘋果指出，雖然不同產品的奈米紋理顯示器有所差異，但清潔方式相同，建議使用以下3種布料：
1.Apple原廠擦拭布：可用於清潔螢幕灰塵、指紋及一般髒污。
2.電子螢幕專用超細纖維布：不一定要購買蘋果原廠產品，也可以使用第三方專用擦拭布。
3.棉與氨綸混紡布料：柔軟的棉與彈性纖維混紡布，也是官方列出的清潔選項。
若只是日常使用留下的指紋、油污或灰塵，原則上以乾淨的超細纖維布輕輕擦拭即可，不必每次都使用酒精。
不少民眾習慣拿75%消毒酒精清潔手機，但其實75%乙醇與70%異丙醇（IPA）是不同的酒精溶液，清潔iPhone Duo內螢幕時，根據蘋果iPhone清潔指南，一般iPhone外部表面可以使用70%異丙醇酒精擦拭布、75%乙醇酒精擦拭布，或Clorox消毒擦拭巾輕輕消毒。不過，針對iPhone Duo的奈米紋理內螢幕，蘋果另外提供專門說明，明確建議只有遇到難以清除的髒污時，才偶爾使用70%異丙醇溶液沾濕擦拭布清潔。
酒精直接噴螢幕恐傷塗層、液體滲入機身
如果不小心將酒精直接噴在iPhone Duo內螢幕上，會發生什麼事？蘋果官方提醒，iPhone表面具有防指印疏油外膜，清潔產品及粗糙材質都可能加速這層塗膜耗損，也可能刮傷手機。因此，不當清潔可能讓螢幕逐漸失去原本的抗油污效果，變得更容易留下指紋。直接噴灑清潔液，也可能讓液體流入機身開口，增加零件受損的風險。尤其iPhone Duo採用摺疊設計，清潔時更應留意轉軸附近及其他縫隙，避免液體滲入。
iPhone Duo正確清潔4步驟！衛生紙、酒精噴霧別亂用
綜合蘋果官方建議，iPhone Duo日常清潔可以依照以下4步驟：
1.先關機、拔除充電線：清潔前先中斷所有連接，避免在通電或充電狀態下進行清潔。
2.使用柔軟擦拭布：先除去灰塵，再使用乾淨、不起毛絮的超細纖維布輕輕擦拭。
3.必要時以少量清水沾濕：如果一般擦拭無法清除污漬，可使用微濕的軟布清潔，但要避免液體流進機身開口。
4.頑固髒污才用70%異丙醇：以少量異丙醇沾濕擦拭布，再輕輕擦拭奈米紋理內螢幕，切勿直接噴灑。
蘋果提醒，清潔iPhone應避免使用衛生紙、粗糙毛巾、研磨性清潔用品及壓縮空氣，也不要使用含漂白劑、過氧化氫的清潔產品，且不要自行撕除內螢幕的奈米紋理保護層，才能降低不當清潔造成損傷的風險。