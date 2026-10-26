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台鐵訂票新制11/10上路！開車前5分鐘仍可APP訂票

台鐵手機APP訂、取票新舊制差異如下：

▲未來旅客若臨時有搭車需求，將有更多時間透過手機辦理訂票及取票，不必再因超過原有期限而改到車站窗口或自動售票機處理，未來購票方便程度不再輸給高鐵。（示意圖／NOWnews資料照片）

臨時搭火車更方便！出發前仍應確認訂取票規定

▲新制預計於11月10日正式實施，旅客可留意台鐵後續公告及「台鐵e訂通」APP的相關資訊。（圖／台鐵e訂通）

台鐵訂票搭車新制即將上路！台鐵宣布，官方手機APP「台鐵e訂通」將放寬乘車當日的訂、取票時間限制，原本列車開車前30分鐘便停止受理，預計自2026年11月10日起，縮短至開車前5分鐘。未來旅客若臨時有搭車需求，將有更多時間透過手機辦理訂票及取票，不必再因超過原有期限而改到車站窗口或自動售票機處理，未來購票方便程度不再輸給高鐵！台鐵表示，為提升旅客服務品質及便利購票需求，已請票務系統承商進行相關功能開發與調整，預計於11月10日（週二）正式上線。舊制（現行規定）：乘車當日，列車開車前30分鐘即停止受理APP訂票，旅客若要購買即將發車的車票，須改至車站窗口或自動售票機辦理。台鐵APP訂票期限放寬後，旅客臨時需要搭車時，將能更彈性地透過手機處理購票事宜。不過，建議民眾仍要預留前往月台及搭車的時間，並留意APP實際操作流程與相關規定，避免因時間過於緊迫而影響行程。新制預計於11月10日正式實施，旅客可留意台鐵後續公告及「台鐵e訂通」APP的相關資訊。