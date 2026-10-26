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攻擊目標恐擴大 伊朗能源、軍事與核設施都在名單內

美國情報示警伊朗報復 中東使館擬進一步撤員

荷姆茲海峽局勢難解 美軍持續封鎖伊朗港口

納坦雅胡力促攻伊朗 美方要求等期中選舉後再行動

美國與伊朗緊張關係持續升溫，美國有線電視新聞網（CNN）引述多名美國官員透露，美軍目前已在中東部署足夠兵力，只要總統川普（Donald Trump）下令，就能在96小時內對伊朗發動新一輪大規模軍事行動。消息人士指出，這次潛在攻擊規模可能超越先前針對伊朗軍事設施的有限打擊，目標甚至涵蓋能源基礎設施與核設施，而美國與以色列正研議聯合軍事行動，時間點可能落在11月3日美國期中選舉之後。根據CNN報導，兩名美國官員表示，美軍已具備執行新一輪對伊朗軍事行動的兵力與部署條件，只要接獲川普命令，便能在96小時內展開攻擊。其中一名官員形容，這將是一次「大規模行動」。其他熟悉軍事規劃的現任及前任美國官員也認為，川普可能在今年底前批准攻擊，尤其以期中選舉後的可能性較高。不過，川普尚未做出最終決定，相關軍事行動也未獲正式批准。消息人士指出，川普今年稍早停止全面作戰行動後，美軍主要針對伊朗雷達、飛彈發射器等可迅速修復或重建的軍事設施發動有限打擊，以維持現有軍事壓力。但這次美國中央司令部（CENTCOM）與五角大廈規劃的潛在攻擊範圍更廣，包括伊朗能源基礎設施、軍事基地及核設施。美國官員也坦言，伊朗軍方已逐漸熟悉美軍的作戰方式，因此要有效摧毀所有預定目標，難度將比先前更高。白宮對相關報導拒絕評論。五角大廈一名高階官員則表示，國防部本來就負責規劃軍事選項，並依照總統命令執行。美國近期情報評估顯示，伊朗與葉門胡塞武裝（Houthis，又稱青年運動）正嚴肅看待美國及以色列再次發動攻擊的可能性。知情人士指出，伊朗與胡塞武裝現階段不太可能主動升高衝突，但若美國或以色列率先攻擊伊朗，雙方可能立即報復，目標包括中東地區的美軍人員、軍事設施，甚至不排除擴及其他國家。報導引述一份10月23日的美國情報備忘錄指出，伊朗近期明顯加強針對美國人員的行動，部分攻擊計畫已進入較後期階段。因應潛在威脅，美國預計未來幾天持續縮減中東各地使館人員。目前位於沙烏地阿拉伯利雅德的美國大使館已接獲強制撤離部分人員的命令，其他外交機構也可能採取類似措施，或限制駐館人數。此外，原定下一輪派往中東輪調的部分非必要美軍人員，也已接獲取消部署的通知。除了軍事部署，美國對伊朗港口的海上封鎖仍在持續。美國中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）25日搭乘直升機視察荷姆茲海峽，並與參與清除伊朗水雷的美軍人員會面，強調美國將持續與波斯灣盟國及航運業合作，確保國際航道通行自由。儘管近期通過荷姆茲海峽的油輪數量增加，但受到伊朗可能再次發動攻擊的風險影響，國際油價仍維持高檔。一名美國官員坦言，荷姆茲海峽目前的局勢長期而言「難以持續」，若外交談判未能在最後關頭取得突破，可能成為川普決定再次動武的原因之一。另一方面，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近期積極推動對伊朗發動新一輪攻擊，但美國官員要求以方暫緩，等待兩國能夠共同執行軍事行動。一名以色列安全消息人士透露，納坦雅胡曾試圖說服川普在美國期中選舉前聯手攻擊伊朗，但川普並未批准。以色列近期原本已準備展開額外軍事打擊，也積極尋求美方支援，不過川普及其他美國高層要求以色列暫緩行動，並暗示兩國可能在近期共同出手。消息人士指出，以色列之所以願意延後攻擊，部分原因是需要美國協助飛彈防禦。由於長期衝突已消耗以色列的防空彈藥，一旦伊朗及胡塞武裝發動報復，以色列將更加仰賴美方支援。納坦雅胡本週在以色列國防軍畢業典禮上表示，已指示軍方、情報機構摩薩德（Mossad）及其他安全部門，以推翻伊朗政權為目標。不過，美國情報評估認為，納坦雅胡及其盟友除了持續削弱伊朗政權、展現軍事成果之外，仍缺乏明確的長期戰略目標。知情人士表示，「計畫都準備好了，就等川普點頭，可能會在期中選舉之後行動」。但最終是否動武、何時採取行動，仍取決於川普的決定。