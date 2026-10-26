第61屆金鐘獎受到薔琵颱風影響，原訂10月23日、24日舉行的節目類、戲劇類頒獎典禮全面延期，節目類已於昨（25）日落幕，戲劇類金鐘獎今（26）日接力登場，下午5時星光大道、晚間7時正式頒獎，由陳庭妮首度獨挑主持大梁。2026金鐘獎直播哪裡看？除了三立都會台、公視主頻，官方YouTube也提供星光大道、頒獎典禮等4組不同視角的免費直播。
金鐘獎10/26直播時間：下午5點星光大道、晚上7點頒獎
第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今日在台北流行音樂中心舉行，因颱風延期，星光大道改至室內進行，不開放一般民眾現場觀禮，沒有入場券的觀眾可透過電視或網路直播收看。今年戲劇類星光大道由木木（林葦妮）、石知田搭檔主持，頒獎典禮則由陳庭妮首度擔任主持人。當天星光大道從下午5時開始，頒獎典禮晚間7時登場。
金鐘獎YouTube免費直播！4組連結直接看
想用手機、平板或電腦觀看金鐘獎，不需要另外付費訂閱，金鐘獎官方YouTube提供免費直播，除了星光大道及頒獎典禮主畫面，還有攝影拍照區、媒體訪問區等不同視角，可以直接點開連結觀看。
10月26日（一）戲劇類金鐘獎直播連結：
下午5時：星光大道現場YouTube直播
下午5時：星光大道攝影拍照區直播
晚間7時：戲劇類頒獎典禮YouTube直播
晚間7時：媒體訪問區、得獎感言YouTube直播
金鐘獎哪裡看？電視、LINE TV、Hami Video都能收看
除了官方YouTube，2026金鐘獎也透過電視、影音串流及數位平台同步轉播，民眾不一定要守在電視機前，使用手機也能收看，2026金鐘獎直播平台整理：
電視直播：三立都會台、公共電視台主頻。
官方網路直播：第61屆金鐘獎官網、金鐘獎官方YouTube。
免費數位直播：三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部Facebook、LINE TODAY。
影音串流：LINE TV、Hami Video。
中華電信MOD：三立MOD戲劇台。
手語直播：公視點點愛YouTube。
廣播轉播：好事989電台。
金鐘獎戲劇類看點！《與惡2》、《忘了我記得》各入圍13項
今年戲劇類金鐘獎競爭激烈，《我們與惡的距離II》、《忘了我記得》分別獲得13項提名，並列本屆入圍最多獎項的戲劇作品，將在戲劇節目、導演、編劇及演員等獎項正面交鋒。演員獎項方面，周渝民、曾敬驊角逐視帝，李心潔、舒淇、謝盈萱等實力派演員也將爭奪獎座。究竟誰能拿下今年金鐘獎，晚間7時頒獎典禮將陸續揭曉。
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第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今日在台北流行音樂中心舉行，因颱風延期，星光大道改至室內進行，不開放一般民眾現場觀禮，沒有入場券的觀眾可透過電視或網路直播收看。今年戲劇類星光大道由木木（林葦妮）、石知田搭檔主持，頒獎典禮則由陳庭妮首度擔任主持人。當天星光大道從下午5時開始，頒獎典禮晚間7時登場。
想用手機、平板或電腦觀看金鐘獎，不需要另外付費訂閱，金鐘獎官方YouTube提供免費直播，除了星光大道及頒獎典禮主畫面，還有攝影拍照區、媒體訪問區等不同視角，可以直接點開連結觀看。
10月26日（一）戲劇類金鐘獎直播連結：
下午5時：星光大道現場YouTube直播
下午5時：星光大道攝影拍照區直播
晚間7時：戲劇類頒獎典禮YouTube直播
晚間7時：媒體訪問區、得獎感言YouTube直播
除了官方YouTube，2026金鐘獎也透過電視、影音串流及數位平台同步轉播，民眾不一定要守在電視機前，使用手機也能收看，2026金鐘獎直播平台整理：
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官方網路直播：第61屆金鐘獎官網、金鐘獎官方YouTube。
免費數位直播：三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部Facebook、LINE TODAY。
影音串流：LINE TV、Hami Video。
中華電信MOD：三立MOD戲劇台。
手語直播：公視點點愛YouTube。
廣播轉播：好事989電台。
金鐘獎戲劇類看點！《與惡2》、《忘了我記得》各入圍13項
今年戲劇類金鐘獎競爭激烈，《我們與惡的距離II》、《忘了我記得》分別獲得13項提名，並列本屆入圍最多獎項的戲劇作品，將在戲劇節目、導演、編劇及演員等獎項正面交鋒。演員獎項方面，周渝民、曾敬驊角逐視帝，李心潔、舒淇、謝盈萱等實力派演員也將爭奪獎座。究竟誰能拿下今年金鐘獎，晚間7時頒獎典禮將陸續揭曉。