全球股市歷經上週後期下挫後，亞洲週一（26日）反彈依舊無力，日韓股市進入尾盤後再度下殺。 我是廣告 請繼續往下閱讀 亞洲股市週一收盤，韓國綜合股價指數下跌80點，跌幅1.46%，兩大巨頭SK海力士與三星電子在尾盤失去原先收復的漲勢，雙雙下跌。 日經指數震盪劇烈，早盤一度上揚100點，但接近午盤隨即下殺500點，到了下午一度拉回，卻又在尾盤崩潰，終場下跌503點。 台股加權指數在上週四收盤收在46041點，不過，台指期在上週五下跌至45654點，如今亞股反彈無力，也讓放了四天假的台股在週二開盤前先綠光罩頂。 相關新聞 川普一聲令下就能開打！美軍傳96小時內可攻伊朗 可能時間點曝住飯店先把水瓶滾進床底！空服員曝原因 獨旅族尤其要注意美宣布清除荷姆茲水雷！半年護航逾3000艘商船 助出口15億桶原油黃金跌破4000美元！單週重挫逾4% 現在是買點嗎？專家揭關鍵 顏得智編輯記者曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。因為黃金三劍客當過爪迷，在東京巨蛋見證台灣在世界棒球...作品集 台股亞洲股市