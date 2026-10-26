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全球股市歷經上週後期下挫後，亞洲週一（26日）反彈依舊無力，日韓股市進入尾盤後再度下殺。亞洲股市週一收盤，韓國綜合股價指數下跌80點，跌幅1.46%，兩大巨頭SK海力士與三星電子在尾盤失去原先收復的漲勢，雙雙下跌。日經指數震盪劇烈，早盤一度上揚100點，但接近午盤隨即下殺500點，到了下午一度拉回，卻又在尾盤崩潰，終場下跌503點。台股加權指數在上週四收盤收在46041點，不過，台指期在上週五下跌至45654點，如今亞股反彈無力，也讓放了四天假的台股在週二開盤前先綠光罩頂。