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▲柯佳嬿今年以《如果我不曾見過太陽》再次角逐金鐘戲劇節目女主角獎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲柯佳嬿（左）出門為晚上出席金鐘獎做準備，老公坤達親自開車送她上班。（圖／柯佳嬿IG@alicekochiayen）

坤達因為涉及閃兵案全面停工已經1年，昨（25）日也沒有隨《綜藝玩很大》團隊出席金鐘獎，今晚戲劇類頒獎典禮，老婆柯佳嬿再度以《如果我不曾見過太陽》角逐視后，他稍早親自開車載著愛妻出門梳化，柯佳嬿也分享「副駕視角」的照片，甜喊「感恩司機小謝」。今天下午，柯佳嬿在IG上傳一張自拍照，可見她全素顏、頭髮凌亂坐在車子副駕，一旁老公坤達正在專注開車，她在配文寫下：「今年也是司機小謝載我上班，感恩的心！」透露去年以《童話故事下集》入圍金鐘視后也是坤達溫馨接送。2025年10月，檢警大規模偵辦演藝圈集體「閃兵案」，令外界震驚的是逃兵名單中赫然出現坤達的名字，當時人在國外工作的他，隨即取消行程返台，一落地便遭檢警拘提上銬，坤達隨後承認花了20萬至30萬元找槍手偽造重度高血壓病歷，讓他順利取得免役證明。坤達在閃兵案爆發後向《綜藝玩很大》無限期告假，並暫時離開螢光幕，消失約10個月後，他首度和吳宗憲、KID在節目粉專的中秋節祝賀影片中同框，並吐露希望能趕快和團隊再次重聚的心聲，憲哥受訪時也曾經說，期待坤達負完該負的責任後能有機會重返節目。