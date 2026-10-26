台灣半導體產業「輪班救台灣」的護國神山形象深植人心，半導體產業撐起經濟半邊天，但鮮少有人可以體驗晶圓廠作業。台灣網友mrclty自製的免費網頁遊戲 《Fab24hr 半導體晶圓廠打工人的一天》，將晶圓廠作業所面對狀況，如破片、半夜接到值班電話等都納入，因情境太過真實，許多從業人員稱「下班繼續坐牢」，更在海外社群引發熱烈討論。
遊戲共有兩種模式，「晶片的一生」相當於故事模式，共有12個章節，陪伴助聽器晶片，從研發階段一路走到交付使用者手中，一開始就必須穿上無塵衣，期間會遇到機械故障生產進度危機，期間會突發各類機械故障與生產進度危機，玩家的每一個決策都將直接影響最終的遊戲結局。
▲「晶片的一生」相當於故事模式，一開始就必須穿上無塵衣，期間會遇到機械故障生產進度危機。（圖／取自遊戲畫面）
第二種模式「晶圓廠的一天」則提供多重職務挑戰，玩家可自由選擇工廠場景與工作崗位，包含研發線的「研發整合工程師」、量產廠的「蝕刻製程工程師」，以及封測廠的「測試工程師」。玩家必須直接跳入第一線處理各種棘手狀況，例如找出盤點作業對不上的錯誤，避免品管出現誤差，體驗爆肝除錯的臨場感。
該遊戲無須下載和註冊，只要用手機或電腦瀏覽器就能免費遊玩，並附有專業名詞解釋，讓沒有半導體背景的人，也能輕易體驗在晶圓廠的「輪班星君」每天所面對龐大壓力。
遊戲：《Fab24hr 半導體晶圓廠打工人的一天》
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▲「晶片的一生」相當於故事模式，一開始就必須穿上無塵衣，期間會遇到機械故障生產進度危機。（圖／取自遊戲畫面）
第二種模式「晶圓廠的一天」則提供多重職務挑戰，玩家可自由選擇工廠場景與工作崗位，包含研發線的「研發整合工程師」、量產廠的「蝕刻製程工程師」，以及封測廠的「測試工程師」。玩家必須直接跳入第一線處理各種棘手狀況，例如找出盤點作業對不上的錯誤，避免品管出現誤差，體驗爆肝除錯的臨場感。
該遊戲無須下載和註冊，只要用手機或電腦瀏覽器就能免費遊玩，並附有專業名詞解釋，讓沒有半導體背景的人，也能輕易體驗在晶圓廠的「輪班星君」每天所面對龐大壓力。
遊戲：《Fab24hr 半導體晶圓廠打工人的一天》