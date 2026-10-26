我是廣告 請繼續往下閱讀

由韓流教父李秀滿打造的9人女團A2O LITE，10月13日才以出道曲〈NEON〉正式進軍韓國歌壇，沒想到13歲中國籍成員盛艾敬（AIJING）接連惹出爭議！繼父母遭爆積欠7億韓元（約新台幣1600萬元）薪資、團體拍照時疑似推擠隊友後，她24日登上MBC《Show! 音樂中心》打歌，又因不熟悉韓國音樂節目的「結尾妖精」環節引起討論。當天表演結束後，盛艾敬突然離開隊伍，跑去詢問製作人「PD，什麼時候（做Ending pose）？」其他成員見她擅自離開，也紛紛朝她的方向看去，相關畫面曝光後，讓不少網友傻眼，質疑公司難道連最基本的舞台流程都沒教，「開始好奇她怎麼出道」、「我想他隊友超傻眼」。不過很多網友出面幫平反，表示這片段是彩排，純粹覺得艾敬反應太可愛才放出來。A2O LITE當天在《音樂中心》演唱〈NEON〉，9名成員完成表演後，原本應留在舞台上等待鏡頭特寫大家的結尾妖精，盛艾敬卻突然跑去舞台旁邊，她一邊比著手勢、一邊向場邊詢問合適做結尾妖精，其他成員都轉頭望向同一個方向。由於結尾妖精通常是在歌曲結束後，由導播將鏡頭特寫成員的表情與動作，盛艾敬這一跑，不僅讓其他成員一頭霧水，也讓網友質疑她是否根本不熟悉韓國音樂節目的基本流程，甚至覺得她在裝傻、有點做作。「結尾妖精」早已是韓國音樂節目的代表性文化，偶像在表演最後幾秒會對著鏡頭擺出可愛表情、眨眼或比愛心，有時甚至會事先設計搞笑橋段，藉此增加曝光機會。盛艾敬這次的舉動讓網友相當不解，紛紛留言：「真心以為全世界都只為她一個人服務嗎」、「開始好奇她怎麼出道」、「公司這麼大也有名，出道前都會教吧」、「我想她隊友超傻眼」，還有人質疑公司是否刻意利用她製造話題。不過，盛艾敬究竟是沒搞清楚流程，還是單純想向工作人員確認拍攝時機，目前尚無進一步說明；許多網友也出面幫平反，表示這片段是彩排，純粹覺得艾敬反應太可愛才放出來，「她很多時候是很可愛、有禮貌的」。盛艾敬出道不到2週，已經接連捲入多起爭議，她的父母日前遭指控積欠員工薪資，金額高達7億韓元，部分中國粉絲竟提議每人借出1000元人民幣（約新台幣4700元），集資協助她的父母償還債務，消息傳到韓國後引發熱議。此外，盛艾敬22日參與團體拍照時，也因站位過程中與身旁成員發生肢體接觸，被部分網友質疑推擠隊友，但也有人認為只是舞台空間狹窄造成的誤會。