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美國總統川普上任後，屢屢高喊台灣偷走美國的晶片，次數不下十次，近日接受媒體電訪時，他又提及這一論點。川普25日接受《福斯新聞》節目《週日早晨談未來》主持人庫德洛（Larry Kudlow）電話訪談，他原先談及美國汽車製造業回流、關稅相關的政策，突然話鋒一轉，談及台灣晶片。川普再度抨擊，台灣奪走了美國所有的半導體業務。「他們把我們的晶片業務全賣了，徹徹底底，百分之百」；他說道，「他們以極為荒謬的價格製造晶片，並直接傾銷進來。」他指出，這是過去軟弱的領導者所導致的結果。除英特爾（Intel）外，每家美國主要企業都遭到廉價的外國生產削價競爭。川普特別提到，英特爾正因他的政策而復甦：「英特爾現在表現出色全是因為我。我推動了一項 800 億美元的投資，將生產帶回國內。」川普還將失去晶片產業直接與台灣問題聯繫在一起。「如果我們有聰明的總統，台灣與中國之間的問題根本就不會存在。沒有人會在意。他們偷走了我們全部的晶片生意。」川普多次點名台灣竊取美國晶片，本月13日於阿拉斯加州助選時，點名台灣很有錢，因台灣「偷走美國的晶片產業」。