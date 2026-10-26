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第61屆戲劇類金鐘獎今（26）晚在台北流行音樂中心盛大舉行，「戲劇節目女配角獎」由《人浮於愛》謝瓊煖拿下，可惜她本人正在努力拍攝《豆腐媽媽》無法親自到場，是麻煩經紀人上台代勞，「她還在做豆腐不能來。」謝瓊煖在《人浮於愛》的演出獲得了「金鐘獎戲劇節目女配角獎」的肯定，可惜的是，她無法親自到現場認領這份榮耀，因為她正在拍攝八點檔《豆腐媽媽》，因此是請經紀人到現場代領。不過為了以防萬一，謝瓊煖還是先寫好了一份得獎感言，「謝謝金鐘獎評審們的肯定，感謝公共電視，侯文庸老師，製作人以及目前幕後的大家成就了這一切，謝謝我的經紀人總是包容我的任性，總是提醒我重點在哪裡，讓我自在的做自己，感謝《人浮於愛》，徐福軍導演，謝謝徐福軍導演對於這個角色的用心，讓我可以很放心的進入這個角色，感謝我的家人朋友們，你們是我最強大的粉絲團。」