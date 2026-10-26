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▲阿雅在微博轉發新華社關於統一的影片，並寫下「一個中國！」表態。（圖／翻攝自阿雅微博）

25日適逢台灣光復節，阿雅在微博轉發中國官媒新華社貼文，內容以「祖國必須統一，也必然統一」為題，搭配中國國家主席習近平的談話影片，她並寫下「一個中國！」表達立場。同日近日因現身沈伯洋競選活動而遭中國輿論抵制的蔡康永，也於晚間在微博澄清未支持台獨，並向合作方及支持者道歉。從阿雅的微博貼文可見，她於25日下午2點08分轉發新華社內容，沒有另外撰寫長文，僅附上「一個中國！」四字與驚嘆號。原文搭配「台灣光復紀念日重溫總書記重要論述」等標籤，回顧1945年的歷史，並引用習近平關於統一的論述，呼籲「為推進祖國統一大業凝聚奮進力量」。影片封面也以醒目字樣呈現「祖國必須統一，也必然統一」，阿雅則透過轉發及附言表達認同。另一方面，蔡康永日前出席沈伯洋競選總部成立大會，相關畫面傳至中國社群後，引發政治立場爭議。儘管他表示也會出席蔣萬安的競選活動，仍未平息抵制聲浪。蔡康永25日晚間透過微博發表聲明，表示自己希望兩岸友好往來，並否認曾支持台獨。他解釋出席活動是為採集訪談資訊、觀察受訪者，拜訪對方並不代表認同對方的立場。