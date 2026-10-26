煙花颱風增強後順利「開眼」，暴風半徑仍有擴大趨勢，中央氣象署預報員賴欣國表示，煙花今（26）日上午已增強為中度颱風，預估周三、周四（10月28日至10月29日）有機會升級為強烈颱風，目前研判路徑會北轉，接近台灣的機率較低，後續動態仍須持續觀察。
前中央氣象局局長鄭明典透過臉書發文分享，「轉幾圈，颱風眼就出現了！這是煙花颱風，今年第30號颱風了，距離台灣非常遙遠，看看就好」。從最新衛星雲圖可以看出，煙花颱風結構對稱、完整，目前七級風平均暴風半徑 120 公里，且有持續擴大趨勢。
周三、周四有望升級強颱 下周轉向西北
賴欣國則說明，煙花颱風生成位置較東邊，在太平洋海溫偏高的前提下，煙花持續吸收能量，今天上午已經成為中颱，預估周三、周四有機會升級為強烈颱風，預估未來七級風暴風半徑可達200公里，十級風暴風半徑70公里。
煙花颱風路徑方面，賴欣國提及，受到副熱帶高壓導引，本周煙花颱風會穩定往西，周日、下周一（11月1日至11月2日）開始，會慢慢出現往「西北轉彎」的變化，氣象署研判，煙花颱風最終會抵達日本南方海面，北轉過程中接近台灣的機率較低，颱風動態還需要密切觀察。
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賴欣國則說明，煙花颱風生成位置較東邊，在太平洋海溫偏高的前提下，煙花持續吸收能量，今天上午已經成為中颱，預估周三、周四有機會升級為強烈颱風，預估未來七級風暴風半徑可達200公里，十級風暴風半徑70公里。
煙花颱風路徑方面，賴欣國提及，受到副熱帶高壓導引，本周煙花颱風會穩定往西，周日、下周一（11月1日至11月2日）開始，會慢慢出現往「西北轉彎」的變化，氣象署研判，煙花颱風最終會抵達日本南方海面，北轉過程中接近台灣的機率較低，颱風動態還需要密切觀察。