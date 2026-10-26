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日本音樂盛會《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》昨（25）日在台北小巨蛋舉行，台灣第一名模林志玲驚喜現身當嘉賓，讓台下粉絲嗨爆。不僅如此，林志玲今日中午更現身台北市中山區，拍攝代言影片，還霸氣幫在場的客人買單，甚至發放自己簽名的飲品，讓粉絲愛慘，林志玲的妝容與造型更被狂讚：「狀態好到嚇死人。」今日中午，許多粉絲在中山區街頭巧遇林志玲，她身穿裸色、淡粉色拼接洋裝，整個人看起來氣色極佳、少女感十足，不僅走起路來自帶仙氣，更用甜甜的笑容不停跟周圍粉絲揮手打招呼，讓粉絲都被她融化。另外，還有在早午餐店內用的女粉絲巧遇林志玲入店拍影片，她感動直呼：「我要哭了，中山吃早午餐遇到志玲姊姊～眼睛超電⋯對視的時候我完全心跳加速，竟然還合照到，我大發瘋」。粉絲更透露，林志玲幫眾人買單請客，超級大方，還有不少人發文，表示有拿到林志玲簽名的飲品、照片。事實上，林志玲會出現在中山區是為了工作行程，她代言一款杏仁果飲料，廠商推出「E 起從早美力發光地圖」，攜手台北10家人氣早午餐與咖啡廳，點指定餐點即贈無糖杏仁果飲，林志玲才會特地現身合作的餐廳推廣，近距離與粉絲互動，盡情展現魅力。