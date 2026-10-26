梅賽鍶則一夫當關，僅用97球投完8局無失分，味全龍打線則在第八局復活，單局攻下3分保險分，最終由林子昱、林凱威上場關門，味全龍6：0完封中信兄弟，拿下相隔2年的總冠軍，也為隊史第6冠。梅賽鍶獲得台灣大賽MVP。

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兄弟力挽狂瀾 勝騎士體能受到考驗

第3局取得1出局後，又對李凱威投出觸身球，隨後郭天信、張政禹串聯安打，味全龍先馳得點。

梅賽鍶一夫當關 主投8局無失分

味全龍打線大復活 苦戰6場奪下中職總冠軍

接著第8棒捕手蔣少宏一棒掃出左外野兩分砲，瞬間拉開比分，味全龍單局攻下5分大局，取得6：0領先

▲ 味全龍先發投手梅賽鍶，獲得固定休息時間下，球威得以完全展現，最終八局僅用97球、被中信兄弟敲出2支安打，成為味全龍封王大功臣。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.26）

▲ 中信兄弟先發投手勝騎士燃燒小宇宙，五局僅失1分。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.26）

▲ 味全龍游擊手張政禹4打數2安打，關鍵戰役表現攻守俱佳。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.26）

▲中信兄弟後援戰力有限，第6局起推出鄭浩鈞上場中繼。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.26）

▲味全龍捕手蔣少宏從中信投手蔡齊哲手中敲出兩分全壘打，助隊拉開領先分差。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.26）

中信兄弟、味全龍今（26）日在台北大巨蛋共演中職37年台灣大賽G6，雙方洋投勝騎士、梅賽鍶正面對決，再度吸引38178人進場，10年內三度出賽的勝騎士面臨體能考驗，第三局投出觸身球後被郭天信、張政禹串聯安打丟掉1分，中信兄弟昨日靠著江坤宇單場3安猛打賞，以及第九局關鍵盜三壘成功，幫助中信兄弟4：3力克味全龍，在3連敗之後連續追回2場，把比賽拖進G6，也是今年中華職棒在大巨蛋的最後一戰。兩隊都推出洋投對決，兄弟先發勝騎士G4才中繼出賽，用73球主投4.1局，中間包含颱風獲得3天完整休息，本場G6再度扛下先發出戰，但控球明顯受到體能考驗，前2局都被敲出安打，梅賽鍶方面，獲得固定休息時間下，球威得以完全展現，前五局僅用61球、沒有被中信兄弟敲出任何一支安打，僅出現1次四壞球保送，發揮神勇。但第六局開局就被打出長打，0出局被攻佔二壘，隨後連續解決3位打者化解危機，梅賽鍶也振臂歡呼。中信兄弟第6局推出鄭浩均中繼出賽，他上一次出賽在G4先發，本場中繼2局無失分，成功將比分守在1分差。梅賽鍶方面，則一路投到第8局，靠著朱育賢精彩守備製造雙殺，最終僅用97球主投8局、僅被打出2安打、2四壞球無失分，表現堪稱完美。8局下半，郭天信頭部撲壘上壘，張政禹敲安上壘，後續強打劉基鴻、朱育賢都敲出安打，味全龍打線適時復活，火速攻下2分，1出局後，劉俊緯又敲出高飛犧牲打賺進1分打點，，現場接近4萬位球迷也陷入瘋狂。為阻擋兄弟最後半局進攻，味全龍最後推出林子昱，先讓曾頌恩打出游擊滾地球出局，岳東華又打出二壘滾地球被刺殺，僅用5球取得2出局，最後換上林凱威關門，成功靠張政禹撲接美技解決陳俊秀，味全龍終場6：0完封中信兄弟，奪下回歸中職後第2冠、也是隊史第6座總冠軍。本次台灣大賽G6年度MVP為梅賽鍶，他關鍵戰主投8局無失分，也獲得台灣大賽系列賽MVP，張政禹拿下優秀球員賞，10天內三度出賽、熱投236球的中信兄弟洋投勝騎士，也拿到優秀球員賞。