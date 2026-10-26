蘋果首款摺疊手機iPhone Duo上市才短短幾天，國外就陸續傳出內螢幕破裂、出現亮線等災情，且多起故障集中在螢幕相同位置，根據外媒《The Verge》報導，有YouTuber拆解受損的iPhone Duo後，發現轉軸內部一根細小連桿竟然斷裂，懷疑轉軸機構運作異常，進而擠壓螢幕造成損壞。
iPhone Duo螢幕都壞同一處！開闔聽到異音就破裂
根據《The Verge》報導，iPhone Duo上市後，Reddit陸續出現螢幕損壞案例，部分用戶才使用數小時，內螢幕就突然破裂。從照片可以發現，受損位置相當接近，多數集中在中央摺痕附近，並向右側延伸出白色亮線。一名澳洲果粉表示，手機才使用約6小時、開闔不到20次，突然感覺轉軸附近出現阻力，接著聽到碎裂聲，內螢幕當場損壞。
YouTuber拆解找原因！轉軸細小連桿竟斷裂
南韓YouTuber「CuriousHagi」在耐用度測試中，讓iPhone Duo接觸沙塵並反向彎折機身，結果轉軸突然卡住，繼續施力後，內螢幕就出現裂痕與亮線。他進一步拆解手機發現，iPhone Duo採用複雜的齒輪與連桿結構，其中位於中央的一根金屬連桿，厚度明顯比上下相鄰零件更薄，而且正好在凹槽位置斷裂，轉軸與支撐板接觸處還留下擠壓痕跡，懷疑轉軸開闔時可能發生卡住、錯位，導致內部零件擠壓柔性螢幕。
iFixit拆解也發現疑點！中央支撐結構恐擠壓螢幕
知名維修網站iFixit於10月25日公布拆解分析，透過CT掃描及3D模型發現，多起螢幕損壞位置，集中在排線通道與中央轉軸支撐結構的交界附近。iFixit推測，當手機摺疊時，如果中央支撐桿未完全下降，就可能形成局部壓力，造成螢幕受損。
目前蘋果尚未確認是否存在共同製造瑕疵。建議果粉若發現iPhone Duo開闔卡頓、異常聲響，或無法完全展開、閉合，應避免強行施力，盡速送往Apple Store或授權維修中心檢查。
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根據《The Verge》報導，iPhone Duo上市後，Reddit陸續出現螢幕損壞案例，部分用戶才使用數小時，內螢幕就突然破裂。從照片可以發現，受損位置相當接近，多數集中在中央摺痕附近，並向右側延伸出白色亮線。一名澳洲果粉表示，手機才使用約6小時、開闔不到20次，突然感覺轉軸附近出現阻力，接著聽到碎裂聲，內螢幕當場損壞。
南韓YouTuber「CuriousHagi」在耐用度測試中，讓iPhone Duo接觸沙塵並反向彎折機身，結果轉軸突然卡住，繼續施力後，內螢幕就出現裂痕與亮線。他進一步拆解手機發現，iPhone Duo採用複雜的齒輪與連桿結構，其中位於中央的一根金屬連桿，厚度明顯比上下相鄰零件更薄，而且正好在凹槽位置斷裂，轉軸與支撐板接觸處還留下擠壓痕跡，懷疑轉軸開闔時可能發生卡住、錯位，導致內部零件擠壓柔性螢幕。
iFixit拆解也發現疑點！中央支撐結構恐擠壓螢幕
知名維修網站iFixit於10月25日公布拆解分析，透過CT掃描及3D模型發現，多起螢幕損壞位置，集中在排線通道與中央轉軸支撐結構的交界附近。iFixit推測，當手機摺疊時，如果中央支撐桿未完全下降，就可能形成局部壓力，造成螢幕受損。
目前蘋果尚未確認是否存在共同製造瑕疵。建議果粉若發現iPhone Duo開闔卡頓、異常聲響，或無法完全展開、閉合，應避免強行施力，盡速送往Apple Store或授權維修中心檢查。