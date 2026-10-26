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台北市長參選人沈伯洋今（26）日舉辦女力後援會，包括屏東縣長周春米、台中市長參選人何欣純與嘉義市長參選人王美惠都特別出席，沈伯洋致詞提及王美惠打趣稱要偷爆料，大讚對地方超級熟悉，且同理心非常強，在立法院跟她聊天，10次有5次會眼眶紅，看到你沒睡飽、不舒服，馬上感同身受，認為這才真的是會照顧大家，提及「有些市長會叫自己是媽媽、爸爸」，底下支持者聽聞哄堂大笑，讓沈伯洋直呼「沒有講誰，講的是國外的例子」，強調像王美惠這樣同理心的人，「對我來說才叫我們的母親」。沈伯洋提及王美惠時，表示自己還沒有參選的時候，去嘉義每個人都跟他打招呼，因為王美惠對地方非常熟悉，她同理心非常強的人，更打趣稱要爆料，每次在立法院跟王美惠聊天，對方10次有5次會眼眶紅，因為同理心太強，看到你沒睡飽、不舒服，馬上就感同身受，這才是真的會照顧大家。「有些市長會叫自己是媽媽、爸爸」，沈伯洋語畢，底下支持者聽聞哄堂大笑，連忙稱「沒有講誰，講的是國外的例子」，但認為真的這樣有同理心的人，對他來說才是大家的母親，這是王美惠非常非常特別的地方，「每次我都會非常感動，講一講我眼框也會紅」。