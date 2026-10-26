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競總成立湧3萬人 侯友宜喊話「一票蔣萬安、一票李四川」

盧秀燕見現場爆滿感動 大讚蔣萬安AI、大巨蛋政績

盧秀燕批綠營集結資源「打一人」 籲支持者拉票催票

國民黨台北市長蔣萬安今（26）日下午舉辦競選總部成立大會，現場湧入超過3萬名支持者，新北市長侯友宜到場力挺，致詞時火力全開，暗酸民進黨對手沈伯洋「講得嘴巴都是泡（台語）」，但真正要做事卻「沒半步」，都是空口白話，強調市民需要的是會做事的蔣萬安，不要聽那些「五四三」，更呼籲選民「一票李四川、一票蔣萬安」。蔣萬安競選總部成立大會下午2時登場，但早在中午時分，便有大批支持者陸續進場，現場座位迅速坐滿，場外仍有不少民眾聚集，主辦單位宣布參與人數突破3萬人，展現藍營選前動員氣勢。侯友宜致詞時表示，自己將一生50年的歲月奉獻給治安與新北市，如今即將把棒子交給「會做事的品牌」李四川，懇請大家支持李四川，也支持蔣萬安。他強調，雙北是共同生活圈，過去4年與蔣萬安合作無間，正因為蔣萬安展現魄力、全力支持，才讓懸宕20多年的民生汐止線重新推動，萬大中和樹林線及中和光復線也能持續推進。侯友宜也暗批民進黨台北市長候選人沈伯洋，直言有些人「講得嘴巴都是泡（台語）」，但真正要做事卻「沒半步」，都是空口白話。他強調，市民需要的是「好好做代誌的蔣萬安市長」，不要聽別人講那些「五四三」，更不要聽吹牛的話，而是要看蔣萬安究竟做了多少事。擔任蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕致詞時表示，前幾天蔣萬安全力投入防颱及救災工作，加上天氣充滿變數，讓她一度擔心今日活動的出席狀況，沒想到抵達現場後，看見滿場熱情支持者，讓她感動得幾乎說不出話。盧秀燕大讚，蔣萬安過去4年展現優異的首都治理能力，不僅憑藉毅力與耐心，成功爭取輝達落腳台北，更讓大巨蛋正式啟用，帶動職棒熱潮，凝聚全台灣人的心，這些都是蔣萬安拿得出手的具體政績。盧秀燕也將矛頭指向民進黨政府，批評中央過去喊出編列預算發牛奶，最後卻搞得天怒人怨、倉促喊卡；反觀身為「三寶爸」的蔣萬安，展現優異行政能力，短短半年內便籌措預算、實現承諾，凸顯中央與地方政府的施政差異。盧秀燕進一步指出，民進黨如今集結全黨及黨國資源「打一人」，試圖將蔣萬安困在首都，面對選戰最後階段，支持者不能只有焦慮與焦急，而是必須將情緒轉化為實際行動。盧秀燕呼籲現場民眾，接下來要積極幫蔣萬安拉票、催票、投票，用選票展現對首都治理的肯定，讓蔣萬安順利高票連任，繼續帶領台北向前。