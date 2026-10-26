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▲颱風過境造成基隆部分地區鐵皮設施受損，施工團隊出動吊車及高空作業車進行拆除與搶修作業，加速災後復原。（圖／基隆市政府提供）

颱風「薔琵」雖已過境，基隆市長謝國樑今（26）日持續率領市府團隊前往各地勘查災情，先後前往仁愛區獅球路37巷、樂一路81號巷口及七堵區友二里，了解住戶復電、鐵皮拆除、倒塌路樹清除及供電搶修進度，並指示市府相關單位與台電公司積極協助，加速完成各項災後復原工作。謝國樑表示，感謝台電及施工團隊連夜搶修處理獅球路供電線路及鐵皮坍塌問題。針對樂一路81號巷口老樹傾倒造成居民通行不便，將持續請安樂區公所加速處理，儘早排除道路障礙，維護市民通行安全。此外，七堵區友二里目前仍有6戶待恢復供電請台電持續搶修，並進一步釐清當地居民線路與台電供電線路整併情形；且責請區長安排多處會勘，盤點並規劃如何提升友二里基礎設施，提升整體生活環境。謝國樑強調，將全力推動復原工作，力拚在上班日前完成各項搶修與清理作業，讓市民生活回歸正軌。基隆市政府廣告