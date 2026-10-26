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鐵路虧爆賣便當來補！台鐵便當狂賺8.7億：排骨仍賣最好

2025年的便當一共賣出942萬個便當，平均每天售出約2萬5800個便當

總銷售收入達到8.76億元。

「經典排骨」一開始就作為台鐵早期餐食供應中的經典之作，至今還是最受旅客歡迎的選擇，2025年一共賣出718萬個

▲2025年的便當一共賣出942萬個便當，平均每天售出約2萬5800個便當。（圖／台鐵提供）

本業虧錢賣便當來補！台鐵便當營收離譜贏400間上市櫃公司

台鐵便當創造的營收跟全體上市櫃公司比拼的話，就已經超過400間企業整年的營收

▲從2024年開始，台鐵便當創造的營收跟全體上市櫃公司比拼的話，就已經超過400間企業整年的營收，是台鐵經營相當重要的業務。（圖／鐵路便當節臉書）

台灣鐵路公司最新公布2025年便當銷售數據，整年度總計賣出高達942萬個便當，總銷售營收創下8.76億的紀錄，由於台鐵本業不斷虧錢，結果便當以及周邊商品年營收卻這麼高，讓台鐵多年封號「被鐵路耽誤的便當店」完全被實錘，最離譜的是，台鐵如果不計本業虧損的話，單單便當的營收竟然可以超過400間上市櫃公司的年度營收。台鐵表示，，雖然沒有打破2019年創下的1054萬份紀錄，但也是相當不錯的成績，熱銷口味的部分，，第二名的雞腿便當只有56萬個，排骨口味完全是斷層式碾壓，第三名則是「高雄好事成雙便當」，年度賣出26萬個。至於哪個車站的便當賣最好？答案就是「台北車站」，2025年一共賣出265萬個，其次就是新左營車站（80萬個）及板橋車站（68萬個），這些地方都有三鐵共構，不只是專屬賣給台鐵旅客，包括高鐵、捷運的乘客也都能夠成為客群，銷售量較高也非常合理。近幾年台鐵的便當銷售營收區間其實都是差不多在8.6億至8.7億上下，雖然本業鐵道虧錢，但從2024年開始，，對台鐵來說，便當業務真的是完全不可或缺的一個賺錢環節。台鐵表示，今年的便當銷售將審慎樂觀，除持續精進長期銷售便當品質外，同時結合在地食材、節慶活動，推出特色便當推廣台灣優質農產品，擴大服務客群，期盼能再創銷售佳績。