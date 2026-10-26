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▲王柏傑瀏海染成金色，戴太陽眼鏡，穿一套咖啡色改良式西裝，蓄小鬍子，帥氣現身金鐘獎紅毯。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（26）日晚間登場，王柏傑以《乩身》中的「三太子」一角逐「迷你劇集（電視電影）男配角獎」，他以金髮油頭、戴墨鏡和蓄鬍造型現身，帥度破表，不少網友猛一看驚呼：「以為郭富城來了！」王柏傑瀏海染成金色，戴太陽眼鏡，穿一套咖啡色改良式西裝，蓄小鬍子，帥氣現身金鐘獎紅毯，收看直播的網友刷一排「好帥」、「太子爺」，其中許多人第一眼把他認成天王郭富城，「好像郭富城」、「郭富城喔！」王柏傑19歲時憑藉電影《九降風》獲得台北電影獎最佳新演員，並在《華燈初上》、《疫起》、《動物園》等影視作品中有出色表現，演技深具感染力與爆發力。此次在Netflix 奇幻劇《乩身》中，他飾演三太子（中壇元帥）。劇中他以獨特且現代化的造型亮相，作為神明指派韓傑（柯震東飾）執行任務、贖罪的降旨者，形象瀟灑且帶有神祕感。