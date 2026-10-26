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美股四大指數 費半煞車皮撐住跌勢

亞洲股市倒一片 韓股跌1.46%

台股22日跌846.34點，收在46041.43點，期間經歷薔琵颱風23日停班停課，以及光復節3天連假，總計休市4天，將會在明（27）日恢復開盤。這段期間，美股四大指數中的道瓊指數、標普500、那斯達克指數紛紛下跌，唯有與台股高度相關的費城半導體指數止跌回升0.44%。台股22日下跌846.34點，收在46041.43點，成交量0.93兆元；台指期下跌779點至46234點，正價差為192.57點。台積電（2330）收跌至2385元，下跌35元、1.45%。台積電ADR於24日收在418.5美元，當日上漲 6.16 美元，漲幅為 1.49%。美國股市方面，受到AI資本支出疑慮，導致部分新型態雲端計算公司風險過大，影響到債券市場疑慮；總統川普再放話對伊朗動武，布蘭特原油價格（Brent）、 西德州原油（WTI）雖然出現「先漲後跌」，但仍舊維持在每桶100美元以上的高檔價格。美國最新公布消費者物價指數（CPI）為3.7%，高於預期，顯示通膨並未降溫，這也將進一步影響到美國聯準會（Fed）即將召開的例行利率政策會議態度。受到各大利空盤旋，美股四大指數在23日均呈現震盪，最終僅有費半以0.44%增幅勉強撐住平盤，道瓊、標普500、納指紛紛下跌0.21%至1.23%。而受到美國整體大環境影響，今（26）日有開盤的日股、韓股均呈現下跌其中，日經指數下跌503點，跌幅達0.8%；韓股下跌80.83點，跌幅達1.46%。值得一提，亞股萬綠之中一點紅的香港恆生指數，逆勢出現118點的漲幅、增幅達0.5%。