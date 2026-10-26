我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安今（26）日舉行競選總部成立大會，藝人蔡康永也出席。活動結束後，蔡康永在北市文化局長蔡詩萍陪同下受訪時表示，上次去民進黨台北市長候選人沈伯洋的競總成立大會只有待十分鐘，但今天有聽到所有助講者談話，「今天蔣萬安市長獎的非常有感情、很動容，有帶動熱情、希望，是很成功的活動」。蔡康永今現身蔣萬安造勢活動，原本身穿黑西裝外套以及白色襯衫出席，不過入座後，他則將黑色外套脫下，整場活動揮舞蔣萬安旗幟，並也喊出「台北安可、蔣萬安凍蒜」。活動結束後，蔡康永受訪表示，上次去民進黨台北市長候選人沈伯洋的競總成立大會只有待十分鐘，今天在蔣萬安這場聽到了所有助講者談話，蔣萬安個人也說得很有感情，全場人都有被帶動熱情與希望，他認為這是一場很成功的活動。蔡康永也說，蔣萬安今天講的非常非常的動人，「我覺得是一篇因為蔡詩萍局長也負責寫過幾篇演講稿，我就跟他講，今天的演講稿很有很有力量。」至於今日的服裝，蔡康永說，他原本穿著黑色西裝，但蔡詩萍有提醒他說今日的Dresscode是白色，所以脫下西裝，改穿白襯衫。