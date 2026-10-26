本次台灣大賽他於10天內三度出賽，狂丟236球吃下16.1局僅失4分，

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勝騎士去年因傷僅出賽4場 今年復出就燃燒小宇宙

休息3天第三度出賽 10天內三度出賽、累積236球

今年台灣大賽10天內三度出賽、竟累積236球，吃下16.1局僅失4分，用甲子園式出賽，幫助中信兄弟一路緊咬戰局，成為勞苦功高的背後功臣。

中信兄弟台灣大賽一路苦撐到今（26）日G6，先發投手勝騎士用71球先發五局僅失1分，尤其他去年才因為肩傷只出賽4場就報銷，今年剛回歸就燃盡生涯，成為中信兄弟在牛棚劣勢下，一路把比賽拖進G6的幕後功臣。勝騎士去年因為右肩肌腱發炎，開季僅出賽4場就進入傷兵名單，後續因恢復不順利整季報銷，與兄弟的2年約今年繼續，例行賽整季出賽25場包含1場後援，累積154.2局全隊最多，拿下11勝7敗、防禦率3.08，每局被上壘率僅1.04，接近巔峰身手。季後挑戰賽，勝騎士主投7局僅失1分，幫助兄弟拿下關鍵聽牌勝，來到台灣大賽又扛下首戰先發，用92球承擔7局、僅失3分好投，因為兄弟陷入0：3落後局面，G4又中繼出賽，燃燒73球、主投4.1局無失分，還送出3K，助隊拿下首勝。中間歷經颱風休息2天，加上兄弟昨戰苦撐贏球，勝騎士又在3天休息情況下扛下G6先發，儘管球威受到體能考驗，但最終仍用71球吃完5局僅失1分。勝騎士歷經重傷回歸，