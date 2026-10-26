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▲王渝萱第一個踏上紅毯。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲方郁婷（左）和林廷憶。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲楊貴媚氣勢、美麗都到位。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲柯佳嬿包緊緊，但很有她的風格。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲李銘順。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲謝盈萱大露胸。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲楊祐寧。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲鍾欣凌想和許光漢拍親密戲。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲陳澤耀。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲傅孟柏。（圖／NOWNEWS攝影中心）

2026年金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（26）晚在台北流行音樂中心舉行，入圍的演員各個來勢洶洶，《NOWNEWS今日新聞》整理出紅毯5帥5美，《回魂計》林廷憶撞臉A2O LITE艾敬、許莉廷宛如真人版公主、謝欣穎側胸露出刺青展露性感、謝盈萱中空西裝輸人不輸陣。男藝人方面，王柏傑雅痞風神似郭富城、李銘順、曾敬驊、陳澤耀以及壓軸的周渝民，靦腆一笑讓粉絲尖叫夢回花澤類，掀起高潮。以《喝酒吧！笨蛋》入圍戲劇節目女配角獎的王渝萱，以一席黑色緊身洋裝現身金鐘紅毯，纖細身材展露無遺。接著《乩身》王柏傑踏上紅毯，金色頭髮蓄鬍造型就如同劇中三太子一樣又痞又帥。以《回魂計》網內互打，將搶迷你劇集女配角獎的方郁婷、林廷憶穿著像公主一樣，尤其方郁婷一身碎鑽，配上珠寶全身閃亮亮，林廷憶的千鳥格紋也顯得格外率性。實力派演員于子育就如同先前說的一樣，穿著排灣族的服裝，帶著媽媽現身。準迷你劇集視后《晚安，瑪卡龍》許莉廷第一次演女主角就入圍，她坦言看到名單時感受到龐大壓力，但比起壓力，她更期待能和謝盈萱、李心潔這些大咖合照；同樣入圍迷你劇集女主角獎的瑞瑪席丹開高岔秀出美腿，吸引攝影師搶拍。入圍迷你劇集男主角獎的傅孟柏西裝開深V秀胸肌；《我們六個》演員之一的黃薇渟雖然沒入圍，但她跟著劇組亮相，斜肩禮服氣質出眾。鍾欣凌則是在《拜六禮拜》中飾演小三還有親密橋段，她害羞點名許光漢，希望下次能和他拍親密戲。接下來謝欣穎、邵雨薇、柯佳嬿都性感出場，而準視后楊貴媚穿著水藍色長版西裝，配上寶石、深V內搭，被讚是全場最有氣勢、最有誠意。