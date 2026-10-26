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于子育今（26）日憑《我們與惡的距離II》與《親密之海》，分別入圍第61屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」及「迷你劇集（電視電影）女配角獎」，以雙料入圍之姿亮相星光大道。她身穿價值約30萬元的族服，搭配超過10公分的高跟鞋，與媽媽一同亮麗登場，受訪時談到入圍心情，談到選擇族服的原因，她坦言心中有一份使命感，媽媽也一直希望她能穿著傳統服裝亮相。于子育這次特別穿上排灣族傳統服裝參加金鐘獎，透露這套服裝才剛製作完成，今晚是第一次穿。談到選擇族服的原因，她坦言心中有一份使命感，媽媽也一直希望她能穿著傳統服裝亮相，如今終於在金鐘紅毯上實現願望，讓這次登場別具意義。于子育在紅毯穿上花費約25至30萬元、耗時半年訂製的排灣族族服，圓了媽媽多年的心願。于子育表示，30年前剛出道時對外都稱自己是外省人或是眷村小孩，直到2017年才對外透露自己擁有一半排灣族血統的身份，這次把族服穿上身有如禮服般隆重，更讓她感受到對身分的認同。