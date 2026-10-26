嶄新的11月即將到來，哪些生肖有望迎來財運高峰？清水孟國際塔羅小孟老師點名「4大財運」旺盛的生肖，其中生肖狗排名第一，正財、偏財都有機會迎來好消息。生肖豬則憑藉穩定的工作表現，正財運格外亮眼，生肖鼠與生肖虎也分別靠著偏財運及人脈優勢，有望為自己創造更多財富機會。
11月生肖運勢搶先看！生肖狗正偏財通通來了
第4名：生肖虎－好人緣帶來貴人財
生肖虎11月的財運與人際關係密切相關。小孟老師指出，屬虎者平時累積的好人緣，有望在這個月發揮作用，透過人脈拓展、貴人相助，為自己帶來更多賺錢機會。只要持續保持積極大方的態度，就有機會讓人脈成為財富助力。
第3名：生肖鼠－頭腦靈活有望迎來偏財
生肖鼠11月財運表現同樣值得期待。小孟老師表示，屬鼠者擁有靈活的思考能力，加上運勢助力，有機會遇到意料之外的偏財機會。面對各種賺錢契機，若能保持敏銳觀察力、謹慎評估風險，將更有利於掌握機會。
第2名：生肖豬－正財運旺靠實力累積
生肖豬11月的財運以正財為主。小孟老師指出，屬豬者的收入成長並非單靠運氣，而是來自平時努力工作、穩定累積的成果。隨著工作表現逐漸獲得肯定，收入有望穩步提升，也能從財務逐漸改善的過程中獲得成就感。
第1名：生肖狗－11月正偏財齊旺成
生肖狗榮登11月財運排行榜第一名。小孟老師表示，屬狗者本月賺錢動力十足，對自己的目標也更加明確，有望在工作收入與額外財源方面迎來好消息。正財、偏財都有機會展現亮眼表現，整體財運值得期待。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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第4名：生肖虎－好人緣帶來貴人財
生肖虎11月的財運與人際關係密切相關。小孟老師指出，屬虎者平時累積的好人緣，有望在這個月發揮作用，透過人脈拓展、貴人相助，為自己帶來更多賺錢機會。只要持續保持積極大方的態度，就有機會讓人脈成為財富助力。
第3名：生肖鼠－頭腦靈活有望迎來偏財
生肖鼠11月財運表現同樣值得期待。小孟老師表示，屬鼠者擁有靈活的思考能力，加上運勢助力，有機會遇到意料之外的偏財機會。面對各種賺錢契機，若能保持敏銳觀察力、謹慎評估風險，將更有利於掌握機會。
生肖豬11月的財運以正財為主。小孟老師指出，屬豬者的收入成長並非單靠運氣，而是來自平時努力工作、穩定累積的成果。隨著工作表現逐漸獲得肯定，收入有望穩步提升，也能從財務逐漸改善的過程中獲得成就感。
第1名：生肖狗－11月正偏財齊旺成
生肖狗榮登11月財運排行榜第一名。小孟老師表示，屬狗者本月賺錢動力十足，對自己的目標也更加明確，有望在工作收入與額外財源方面迎來好消息。正財、偏財都有機會展現亮眼表現，整體財運值得期待。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。