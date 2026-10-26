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中華職棒37年台灣大賽今（26）日落幕，味全龍在G6以6：0完封中信兄弟，收下隊史第6冠。兄弟打線此役受限於梅賽鍶（C.C. Mercedes）的投球，全場僅敲出2支零星安打，打線再度遭到徹底封鎖，系列賽3度被完封寫台灣大賽最差紀錄，最終以2勝4敗飲恨收下隊史第10座亞軍。此外，兄弟在今年台灣大賽的團隊打擊三圍「0.148/0.175/0.198」，寫下台灣大賽單一球隊最慘紀錄。龍隊在今年台灣大賽前3戰，靠著3洋投蔣銲（John Gant）、梅賽鍶與鋼龍（Andrew Gagnon）的聯手壓制，在系列賽豪取3連勝，取得「聽牌」優勢；不料龍隊在G4延長賽不敵兄弟，加上颱風攪局，G5延期2天才進行，龍隊再度以1分之差敗給兄弟，系列賽形成3勝2敗。龍隊今日力拚封王、拒絕G7發生。此役先發投手梅賽鍶狀況極佳，前3局賞給兄弟打線9上9下，還飆出4次三振。4局上一出局後梅賽鍶對岳東華投出保送，但隨後連續解決陳俊秀、王威晨，讓兄弟留下殘壘。5局上梅賽鍶再度讓兄弟3上3下，前5局未被兄弟打線擊出任何安打。兄弟打線直到6局上才敲安，高宇杰率先擊出二壘安打，並靠著短打推進至三壘。面對得點圈危機，梅賽鍶沉穩發揮，連續解決曾頌恩與岳東華，化解兄弟攻勢。8局上梅賽鍶續投，雖然一出局後被高宇杰敲安，但讓黃韋盛擊出雙殺打，讓兄弟形成變相3上3下。梅賽鍶完成8局投球後退場，由林子昱、林凱威先後登板，順利收下今年球季最後3個出局數。最終龍隊以4：0完封兄弟，收下隊史第6座年度總冠軍，兄弟則是飲恨拿下第10座亞軍，兄弟系列賽3度被完封，寫下台灣大賽最差紀錄。此外，兄弟在今年台灣大賽繳出打擊率0.148、上壘率0.175、長打率0.198的成績，寫下台灣大賽單一球隊「打擊三圍」最低紀錄。