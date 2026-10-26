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演員金秀賢去年被爆料跟已故女星金賽綸在女方未成年時期交往過，日前被韓國檢方判定無罪後，事件開始轉向處理當初指控他的《橫豎研究所》金世義以及金賽綸家屬，今（26）日金秀賢經紀公司Gold Medalist發聲，透露金賽綸母親、假阿姨、對方律師等人，都已經被起訴送檢。金秀賢經紀公司Gold Medalist今日發聲，透露公司日前已經起訴了金賽綸遺族，以及其他相關人士，「經過警方調查後，警方已經把散佈不實資訊的嫌疑人移送檢方」，其中也包括金賽綸媽媽。不只是金賽綸媽媽，事件爆發前期，一位自稱是金賽綸阿姨的A某，也因為散佈不實資訊以及影像，被以《資訊通信網法》、《性暴力犯罪處罰特例法》等罪名起訴。至於金賽綸的爸爸，則全身而退，警方調查後決定不移送檢方，跟媽媽完全不一樣。除了金賽綸的家人，案件中淌渾水的「權英燦TV」的負責人權英燦、金賽綸家屬方律師夫智錫也皆被起訴，遭移送檢方。金秀賢在2025年3月捲入與已故女星金賽綸的重大爭議，當時女方家屬聯手《橫豎研究所》金世義召開記者會，指控兩人曾在女方未成年時交往，並公開私密對話與錄音檔，使得金秀賢形象重創，代言與演藝活動幾乎全面停擺。金秀賢方面始終否認相關指控，強調部分檔案是AI偽造與後製合成，經過韓國警方與檢方長達一年的調查後，首爾警方宣布金秀賢因「證據不足」獲不起訴處分。