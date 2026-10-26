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▲任敏嫻保留平時佩戴的手鍊作為幸運小物，也事先寫好得獎感言，避免上台忘詞。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲任敏嫻透露明天就要飛回法國，拿出「我需要錢」的紙條，笑談返台參加金鐘的開銷。（圖／記者趙浩雲攝影）

27歲新人任敏嫻今（26）日憑《零日攻擊－蛇仔》入圍第61屆金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」，與導演吳季恩一同亮相。專程從法國返台的她，透露明天就要搭機回去，碰上典禮因颱風延期，若再延就可能錯過人生第一次金鐘紅毯。她還拿出「我需要錢」牌子，笑說光這趟返台機票就花了2萬多元。任敏嫻畢業於北藝大電影系，目前在法國咖啡廳打工，笑稱自己一邊工作、一邊「流浪」，但仍持續尋找表演機會，只要有戲拍一定會回台灣。這次特地回台參加金鐘獎，原先選定明天返程，是因為當天機票最便宜，沒想到遇上颱風、典禮延期，讓行程變得緊湊。被問若真的撞期，是否願意改機票，她毫不猶豫回答：「會啦，我頭都洗一半，我人都來了。」她坦言交通加上造型等準備都需要花錢，但機會難得，不可能不回來，「錢可以再賺」。談到紅毯造型，任敏嫻選穿垂墜、多層次的黑色服裝，透露這套其實是品牌主理人的私服，原本布料帶淡金黃色，後來才被染成黑色。她喜歡隨性、飄逸的感覺，認為和自己很像。她也保留每天佩戴的手鍊，坦言出場前曾猶豫要不要拆掉，但突然拿下來會有點「心裡抖抖的」乾脆戴著。她認為飾品戴久了，就會成為自己的一部分。任敏嫻在劇中飾演林珮恩，透露吳季恩是她在北藝大的學長，導演因角色性格聯想到她，才找她演出。她平時持續試鏡，也坦言能否選上很看緣分。首次走金鐘紅毯，她已先寫好感言，因為過去曾有說到一半忘記內容的經驗，這次決定若有機會上台，就從頭到尾照稿念。至於其他入圍者的作品，她笑認「不敢看」，想等頒獎後再好好欣賞。媽媽則叮嚀她別氣焰太高，做人要低調、謙虛，持續做自己想做的事。