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韓國瑜拋「天使魔鬼論」 轟95％媒體圍攻蔣萬安

點名賴清德昔遭網軍攻擊 韓國瑜：民主不能像詐騙園區電擊棒

批蔣萬安遭抹黑 韓國瑜：整頓樹木也被扯中共無人機

台北市長蔣萬安今（26）日下午於敦化國中舉行競選總部成立大會，立法院長韓國瑜到場站台，致詞時將砲口對準媒體環境及執政黨，聲稱全國95％的媒體、網路集中火力攻擊蔣萬安，痛批「這不叫民主，這叫政治謀殺」，更拋出「天使魔鬼論」，直言當媒體集中攻擊一個人，即使是天使也會被塑造成魔鬼，反過來若都在吹捧一個人，魔鬼也可能變成天使。他更點名總統賴清德，呼籲不要讓台灣民主走向病態發展。蔣萬安競選總部成立大會下午2時登場，韓國瑜致詞時表示，看到蔣萬安這幾個月來的模樣，連額頭究竟是被太陽曬黑，還是遭到抹黑都分不清楚，讓他相當感慨。他聲稱，全國95％的媒體及網路都集中火力攻擊蔣萬安，打開談話性節目也幾乎都在圍攻同一個人，「這不叫民主，這叫政治謀殺」。韓國瑜進一步指出，當95％的媒體、網路集中攻擊一個人，即使是天使，也可能被塑造成魔鬼；反過來說，如果95％的媒體都在吹捧一個人，即使是魔鬼，也可能被包裝成天使。韓國瑜表示，蔣萬安一路走來的學經歷都攤在陽光下，為人清清白白、正正派派、坦坦蕩蕩，外表清秀，充滿陽光、健康與正能量，但他最擔心選舉一到，鋪天蓋地的抹黑隨之而來，讓選民心中產生動搖。韓國瑜接著將矛頭指向中央政府，直言台灣民主歷經數十年、一代又一代人的努力，才走到今天，但如今「台灣民主的天花板開始漏水」，甚至可能已經來到最危險的時刻。韓國瑜質疑，民主的前提是法治，但立法院三讀通過的法律案，行政院長卻不願副署，「這叫什麼民主社會？」民主的前提也是新聞自由、客觀與公正，如今卻出現他所稱的媒體壟斷，以及鋪天蓋地的網路攻擊。韓國瑜更直接點名總統賴清德，提及賴清德過去與前總統蔡英文競爭時，也曾遭受網軍猛烈攻擊，當時甚至公開呼籲停止攻擊。他質問，賴清德如今看到蔣萬安及其他縣市長候選人遭受網路攻擊，是否更應該發揮良知，避免台灣民主走向病態發展。韓國瑜形容，如果未來每一位反對黨候選人出來，都像遭到緬甸詐騙園區的電擊棒攻擊一樣，被電得哇哇叫，「這個怎麼得了？」他強調，這絕對不是台灣人民想要的民主。韓國瑜也替蔣萬安抱不平，強調蔣萬安的善良不能被視為軟弱，正派更不應該遭到欺負。他形容，如今蔣萬安被抹黑到連呼吸都可能遭到批評，「兩個鼻孔吸氣，稍微多吸一點空氣，都會被網路罵說，你吸的氧氣太多，留點空氣給別人」。韓國瑜舉例，蔣萬安為了整頓市區樹木，竟被指控是為了配合中共無人機攻擊台北、裡應外合，讓他不禁感嘆「這個社會怎麼會變成這樣子？」韓國瑜表示，蔣萬安執政這幾年，除了基本的路平、燈亮、水溝通，無論是輝達、牛奶及大巨蛋等政策，都是全力以赴，包括交通建設、社區防災、捷運網路規劃及老舊住宅翻新，也都持續推動。他認為，蔣萬安每天認真打拚，不應該因為選舉而遭到全面抹黑。韓國瑜最後呼籲，台灣民主不能繼續朝這樣的方向發展，更不能開倒車，11月28日就是選民表達意見的機會。他呼籲台北市民運用自己的智慧、判斷及選票，決定誰是天使、誰是魔鬼，也藉此證明台灣民主社會「永遠邪不勝正」。