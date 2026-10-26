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細數上任1407天政績 蔣萬安：讓臺北持續追求卓越

坦言支持者因民調焦慮 蔣萬安致歉：讓大家擔心了

批綠營大罷免失敗未反省 蔣萬安宣布吹起反攻號角

臺北市長蔣萬安今（26）日於競選總部成立大會表示，自己看的不只是幾十天的選戰，而是臺北二十年後的未來。他連喊三次「不要怕，站出來！」呼籲市民11月28日集中力量、團結一心，支持他繼續帶領臺北勇敢向前；並且感性跟支持者說「不好意思讓大家擔心了」，「我有你們，蔣萬安正式吹起反攻號角！」蔣萬安表示，上任1407天以來，始終思考如何讓臺北進步、讓市民感到光榮。臺北今年獲得「李光耀世界城市獎特別獎」，也成功爭取輝達首個海外總部落腳。「這份榮耀是屬於所有臺北市民的。」面對全球競爭，臺北必須勇敢擁抱AI產業，持續追求第一與卓越。蔣萬安侃侃而談上任以來的政績，從「生生喝鮮奶」、推動營養午餐免費、無菸城市，到拆除公館圓環、優化交通動線，以及六條捷運線全面動工，都是為了讓市民生活更幸福、更輕鬆。他強調，做對的事情就要勇敢說、大聲說，也請市民一起分享施政成果。面對選戰，蔣萬安坦言，知道支持者因對手造勢及民調攻勢感到焦慮，「不好意思，讓大家擔心了。」他表示，自己不愛詭辯，也不擅長包裝與表演，更不會為選舉重新創造特殊人設。「四年前你們選擇的蔣萬安，也是今天站在台上的蔣萬安。」蔣萬安強調，他不相信變來變去的人設、到處出征的文化及抹黑造謠；他相信善良、誠信、正直與堅定的力量，相信腳踏實地的道路，也相信認真努力會被人民看見。蔣萬安並批評，民進黨在大罷免失敗後未檢討反省，從賴清德到卓榮泰只想選舉、不顧民生，呼籲市民用選票支持好的市政，也要求中央政府謙卑傾聽人民心聲。「萬安不是一個人，我有你們。」蔣萬安表示，競選總部成立正式吹起反攻號角，自己將拚盡全力打贏這場關鍵選戰，呼籲市民11月28日團結投票，一起贏得勝利。