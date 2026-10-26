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▲中信兄弟以0：6落敗，在台北大巨蛋無緣將戰線逼入第七戰。（圖／葉政勳攝）

▲張泰山也對黃衫軍展現極高敬意：「樣佩服中信兄弟，上半季打得這麼差、甚至排在最後一名，最後還是能打進總冠軍賽，還是要佩服他們！」（圖／記者葉政勳攝）

獎項名稱 得獎球員 所屬球隊 備註 系列賽最有價值球員（MVP） 梅賽鍶 味全龍 總冠軍賽整體表現最優異球員 第六戰單場最有價值球員（MVP） 梅賽鍶 味全龍 G6 封王戰單場最佳球員 味全龍優秀球員 張政禹 味全龍 冠軍隊優秀球員獎 中信兄弟優秀球員 勝騎士 中信兄弟 爭冠隊優秀球員獎

中華職棒37年台灣大賽第六戰（G6）今日在台北大巨蛋點燃戰火，吸引高達38,178名滿場球迷進場見證歷史。背水一戰的中信兄弟今晚打線遭到全面封鎖，全場僅敲出2支零星安打、吞下6次三振遭到完封；終場味全龍以6：0完封中信兄弟，在系列賽以4勝2敗奪得隊史第6座總冠軍，中信兄弟高喊一整年的「奪還」口號最終抱憾收場。賽後味全龍傳奇名將、教練張泰山在盛讚味全奪冠實至名歸之餘，也特別向兄弟致敬，直言他們能從上半季墊底一路殺進台灣大賽，「還是要非常佩服他們！」帶著2勝3敗落後劣勢走入第六戰的中信兄弟，今晚推出主力洋投勝騎士（Mario Sanchez）掛帥先發。勝騎士主投5局飆出6次三振僅失1分表現亮眼，然而牛棚在後半段失守，鄭浩均、蔡齊哲與江忠城接連遭遇亂流，合計再失5分。更為致命的是黃衫軍打線的全面沉寂。面對味全龍洋投梅賽鍶的壓制，兄弟打線前8局僅靠捕手高宇杰敲出2支安打（包含一支二壘安打），其餘打者全數繳白卷，中心打線陳俊秀、王威晨與詹子賢合計9打數無安打。終場中信兄弟以0：6落敗，在台北大巨蛋無緣將戰線逼入第七戰。回顧中信兄弟本季的「奪還」征途，過程可謂充滿戲劇性與堅韌鬥志。上半季兄弟陷入嚴重低潮，僅繳出20勝2和38敗、勝率3成45的慘澹成績，落後榜首多達18場勝差在六隊中敬陪末座。然而下半季兄弟展現王者底蘊，以36勝24敗、高達6成勝率勇奪下半季冠軍，強勢奪下總冠軍賽門票，甚至在颱風攪局與洋投調度吃緊的情況下，一路與味全龍鏖戰至第六戰。對此，味全龍教練張泰山在賽後感性表示：「味全奪冠是實至名歸，我們今年最好的策略就是把好投手都拉過來球隊，洋投五人陣容放下去實力大增。雖然打擊率沒有過往那麼高，但關鍵時刻總有人能站出來當英雄，這就是味全今年不一樣的地方。」話鋒一轉，張泰山也對黃衫軍展現極高敬意：「樣佩服中信兄弟，上半季打得這麼差、甚至排在最後一名，最後還是能打進總冠軍賽，還是要佩服他們！」