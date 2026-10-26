投手教練王建民每場6、7局後都陷入換投難題，最後燃燒殆盡，無可靠戰力可用，被味全龍一波帶走比賽，王建民每場抱著筆記苦思，最終仍等不到史詩災難級的打線復活。

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王建民被迫展開甲子園式調度 最終氣力放盡

G6換到沒人可用 王建民每場都走在鋼索上

最終由G4先發的鄭浩均出戰，苦撐2局無失分，第八局氣力放盡被味全龍打破局面，後續蔡齊哲、江忠城接手也是無奈之舉。

打線熄火才是關鍵 數據創下史上最慘紀錄

中信兄弟本輪系列賽三度被完封，改寫台灣大賽最差紀錄，單論台灣大賽6場，打擊三圍低到僅有.148/.175/.198，成為台灣大賽單一球隊最慘成績。

新生代能否在大賽上有所突破，農場的蔡琞傑、許庭綸等人能否破繭而出，在一軍貢獻長打火力，是休賽季最大課題。

▲當中信兄弟在台灣大賽舞台，仍得仰賴37歲的前打擊天才陳俊秀輸出維持火力，代表打線確實遭遇麻煩了。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

▲中信兄弟「外野大物」許庭綸雖然被帶進台灣大賽，但幾乎沒有獲得太多出賽空間。（圖／記者朱永強,2025.08.16）

中信兄弟台灣大賽苦戰6場落敗，連續2年奪下亞軍，也是隊史第10次。表面上最大關鍵是後援戰力受限，中信兄弟迎接台灣大賽，在系列賽定調是投手大戰情況下，牛棚調度前2場仍算順利，可惜都以低比分落敗，但第3戰出狀況，呂彥青、余謙都丟分，打線再度被完封，陷入0勝3敗絕境，自此開始，王建民被迫展開甲子園式的熱血投手調度。第4場直接搬出勝騎士、菲力士守住局面，後續遇上休戰2天，讓投手群稍有喘息，結果上戰G5呂彥青中段銜接時又出狀況，只能再搬出菲力士，連續2場領命上陣，連續2場拿下勝投，成為史上第2人。本場先發投手勝騎士71球投完5局、燃燒小宇宙退場後，王建民再度陷入換投難題，兄弟本次落敗，3洋投都至少出賽2場，牛棚是最明顯問題，但讓王建民在可用人手不多、每場都走在鋼索上的，仍是打線始終無法真正走出低潮。不只是關鍵G6全場僅2安打進帳，兄弟靠著下半季兇猛火力打進季後賽，新生代的開路雙箭頭張士綸、張仁瑋居功厥偉，但2人首度打台灣大賽，打擊都陷入低潮，兄弟最終還是靠詹子賢、陳俊秀、王威晨等老將維持火力，在3人明年又年長1歲情況下，