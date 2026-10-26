中華職棒台灣大賽（龍象大戰），味全龍6：0完封中信兄弟奪冠！德克士狂賀味全龍奪下總冠軍，延續龍迷封王喜悅，馬上宣布冠軍優惠再加碼！明天10月27日起連續3天，聯名「奔龍而上應援餐」爽打約8折開吃咔滋脆皮炸雞、BBQ烤翅、洋蔥圈與冰紅茶；結帳出示「應援雞金卡」免費加贈咔滋脆皮炸雞1塊。《NOWNEWS今日新聞》整理優惠菜單價格一次掌握。
德克士狂賀味全龍奪冠！聯名套餐8折 應援雞金卡「免費送炸雞」
德克士炸雞力挺台灣棒球，狂賀味全龍勇奪2026台灣大賽總冠軍，延續龍迷封王喜悅，火速宣布10月27日至10月29日連續3天限時優惠。
◾️聯名套餐8折！味全龍聯名「奔龍而上應援餐」限時優惠價255元（原價319元約8折），爽吃「咔滋脆皮炸雞2塊＋BBQ烤翅2份＋咔滋洋蔥圈2份＋中杯冰紅茶2杯」。
◾️加碼免費送炸雞！結帳出示「應援雞金卡」，再免費加贈「咔滋脆皮炸雞」1塊。
提醒大家，優惠適用全台德克士門市（特殊場域、土城國泰及台北銘傳門市除外）。
必勝客：買任一大披薩半價！再送烤雞應援球賽優惠
必勝客也支持總冠軍賽，雙饗卡APP專屬披薩優惠推出，外帶單點全口味13吋大披薩半價優惠，免費再送厚燒醬烤BBQ（2腿2排）、或BBQ烤雞8塊（4翅4腿）。
提醒大家，期間限定披薩不適用；實際供應以門市為準，各項優惠恕不得併用，必勝客保有調整活動辦法及優惠內容之權利。
我是廣告 請繼續往下閱讀
德克士炸雞力挺台灣棒球，狂賀味全龍勇奪2026台灣大賽總冠軍，延續龍迷封王喜悅，火速宣布10月27日至10月29日連續3天限時優惠。
◾️聯名套餐8折！味全龍聯名「奔龍而上應援餐」限時優惠價255元（原價319元約8折），爽吃「咔滋脆皮炸雞2塊＋BBQ烤翅2份＋咔滋洋蔥圈2份＋中杯冰紅茶2杯」。
◾️加碼免費送炸雞！結帳出示「應援雞金卡」，再免費加贈「咔滋脆皮炸雞」1塊。
提醒大家，優惠適用全台德克士門市（特殊場域、土城國泰及台北銘傳門市除外）。
必勝客也支持總冠軍賽，雙饗卡APP專屬披薩優惠推出，外帶單點全口味13吋大披薩半價優惠，免費再送厚燒醬烤BBQ（2腿2排）、或BBQ烤雞8塊（4翅4腿）。
提醒大家，期間限定披薩不適用；實際供應以門市為準，各項優惠恕不得併用，必勝客保有調整活動辦法及優惠內容之權利。