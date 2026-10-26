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德克士狂賀味全龍奪冠！聯名套餐8折 應援雞金卡「免費送炸雞」

聯名套餐8折！

加碼免費送炸雞！

▲德克士狂賀味全龍奪冠優惠，炸雞套餐8折爽吃3天。（圖／德克士炸雞 dicos.com.tw）

必勝客：買任一大披薩半價！再送烤雞應援球賽優惠

中華職棒台灣大賽（龍象大戰），味全龍6：0完封中信兄弟奪冠！德克士狂賀味全龍奪下總冠軍，延續龍迷封王喜悅，馬上宣布冠軍優惠再加碼！明天10月27日起連續3天，聯名「奔龍而上應援餐」爽打約8折開吃咔滋脆皮炸雞、BBQ烤翅、洋蔥圈與冰紅茶；結帳出示「應援雞金卡」免費加贈咔滋脆皮炸雞1塊。《NOWNEWS今日新聞》整理優惠菜單價格一次掌握。德克士炸雞力挺台灣棒球，狂賀味全龍勇奪2026台灣大賽總冠軍，延續龍迷封王喜悅，火速宣布10月27日至10月29日連續3天限時優惠。◾️（原價319元約8折），爽吃「咔滋脆皮炸雞2塊＋BBQ烤翅2份＋咔滋洋蔥圈2份＋中杯冰紅茶2杯」。◾️提醒大家，優惠適用全台德克士門市（特殊場域、土城國泰及台北銘傳門市除外）。必勝客也支持總冠軍賽，雙饗卡APP專屬披薩優惠推出，提醒大家，期間限定披薩不適用；實際供應以門市為準，各項優惠恕不得併用，必勝客保有調整活動辦法及優惠內容之權利。