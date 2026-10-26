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▲謝欣穎身穿黑色長禮服登上金鐘紅毯，側邊挖空設計露出側乳與腰身，手臂刺青也成為亮點。（圖／翻攝自三立電視）

謝欣穎今（26）日憑《我們與惡的距離II》入圍第61屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，身穿黑色長禮服亮相星光大道，正面剪裁簡潔，側面卻大膽挖空，露出側乳與腰身，手臂刺青也跟著見客。她以俐落馬尾搭配垂墜耳環，笑容滿面揮手，談到今晚心情則表示，希望放鬆享受這個夜晚。謝欣穎這次選擇貼身黑色長禮服，從正面看是典雅的無袖設計，隨著她走動、轉身，側邊與背部的大面積露膚剪裁才完整呈現，展現不同角度的造型巧思。禮服腰際搭配裝飾與垂落的長帶，讓全黑造型增添層次，也襯出修長身形。她將頭髮往後束起，露出肩頸線條與亮眼耳環，沿途向現場揮手致意，展現輕鬆的一面。談到《我們與惡的距離II》的演出，謝欣穎表示，角色跨越兩個世代，「從小就苦到大」，幾乎每場戲都讓她感到壓抑，「我覺得每場都很想抱抱自己」。其中最讓她難受的，是角色遭到性侵後，還被楊貴媚飾演的大媽指責不檢點。回想當下的感受，她形容簡直想挖個洞走進去，也讓她特別想擁抱、安慰戲中的自己。從角色年少到長大後的處境，都讓她在表演時承受不少情緒。戲裡讓她感到害怕的大媽，戲外則成了同場角逐視后的入圍者。被問到與楊貴媚一起競爭的心情，謝欣穎將期待放在整個劇組，表示希望《我們與惡的距離II》能拿下所有獎項。對她而言今晚也是與許久不見的朋友相聚的機會，因此希望帶著輕鬆心情出席，好好見見大家，放鬆享受這個屬於戲劇人的夜晚。