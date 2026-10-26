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▲曾敬驊和柯佳嬿以一白一黑戰袍燈上紅毯，尤其曾敬驊一身黝黑肌膚、蓄鬍散發濃厚男人味，讓收看直播的網友不停喊「老公」。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（26）日傍晚在台北流行音樂中心登場，雙雙以《如果我不曾見過太陽》角逐視帝、視后的曾敬驊和柯佳嬿聯袂走上紅毯，男神以小麥肌亮相，帥氣逼人，留言區一票網友大喊「老公」，連主持人木木也立刻化身迷妹。曾敬驊和柯佳嬿以一白一黑戰袍登上紅毯，尤其曾敬驊一身黝黑肌膚、蓄鬍散發濃厚男人味，讓收看直播的網友不停喊「老公」，本人透露參加典禮前有吃肯德基蛋塔，所以對於爭視帝不會感到太緊張，最後柯佳嬿和曾敬驊與主持人木木、石知田在現場自拍留影。曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》飾演男主角「李壬曜」，因犯下殺人罪入獄，然而他的犯案動機，其實是想替女主角清除過去傷害過她的人，而自己也是那個人。故事橫跨高中校園時期的青澀純真，到成年後淪為階下囚的沉重現實。曾敬驊在劇中需要展現從陽光少年一步步走入黑暗的極端心理變化。全劇可在Netflix觀看，分為一、二部曲。柯佳嬿在劇中再度挑戰多重人格，學生時期因遭到壞學生欺辱，將自己的心封閉，長大後出現解離症狀，直到曾敬驊的出現，才慢慢打開心防，然而曾敬驊也為了替她報仇，把欺負她的那些人全都殺掉，最後開放式結局耐人尋味。全劇可在Netflix觀看，分為一、二部曲。