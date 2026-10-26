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▲瑞瑪席丹金鐘禮服服裝超火辣，開衩到腿根。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲福地祐介首度以華語演戲，直言過程不簡單。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第61屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（26）日在台北流行音樂中心登場，入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎的瑞瑪席丹，與《親密之海》搭檔福地祐介一同踏上星光大道，瑞瑪席丹以一襲黑色平口禮服亮相，胸前採簡約剪裁，裙襬卻大膽開衩，直接一路開到大腿根部，走起路來美腿若隱若現，性感程度完全不輸她在劇中全裸激凸貼胸貼的大尺度演出。福地祐介則穿著銀色亮面西裝外套，搭配黑色長版造型，兩人一黑一銀現身紅毯，格外搶眼。瑞瑪席丹這次憑藉《親密之海》角逐迷你劇集（電視電影）女主角獎，劇中飾演林莉蓮，為了愛情可以不顧一切的性格，加上面對感情時近乎無畏的態度，讓角色格外鮮明。她不僅挑戰大尺度演出，也必須呈現人物在愛情中的矛盾與掙扎，談到如何詮釋莉蓮，瑞瑪席丹坦言這個角色有很多內心的東西，很多層次需要練習，為了掌握角色的情緒變化，她在開拍前花了相當長的時間準備，如今首度憑藉《親密之海》入圍金鐘獎女主角獎，也讓她長時間投入角色的努力獲得肯定。至於在劇中飾演鄒世傑的日本演員福地祐介，這次則挑戰全華語台詞，對長期在不同國家工作的他而言，是一項不小的考驗。他分享，自己過去曾在新加坡、馬來西亞、日本及洛杉磯等地拍戲，每個地方都有不同的語言與表演環境，除了熟悉台詞，更重要的是如何把過去累積的經驗放進角色裡，也坦言光靠自己並不足以完成這次挑戰，導演在拍攝過程中給予許多協助，讓他逐漸掌握角色的說話方式與情緒。《親密之海》由李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育及福地祐介等人共同演出，故事圍繞人物之間複雜的親密關係與情感糾葛展開。瑞瑪席丹這次與《客家電影院－小包袱》吳奕蓉、《回魂計》李心潔、舒淇、《晚安，瑪卡龍》許莉廷及《忘了我記得》謝盈萱，共同角逐第61屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎。