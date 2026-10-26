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▲周渝民走金鐘紅毯，對著鏡頭比心、眨眼放電，讓直播留言區狂喊「仔仔來了」。（圖／翻攝自三立電視）

周渝民今（26）日憑《我們與惡的距離II》入圍第61屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，一身黑色西裝亮相星光大道，面對鏡頭接連比心、眨眼放電，展現「I人被迫營業」的可愛模樣，依舊帥到讓直播留言區瞬間暴動，「仔仔來了」、「還是那麼帥」、「仔仔帥翻」接連洗版，受訪時被問到為何接演醫生角色，他回一句「很閒啊」都充滿反差。周渝民走上紅毯後，舉起雙手朝鏡頭送出愛心，受訪時又單手比心、閉上一隻眼睛，嘴角帶著笑容，把握短短幾秒大送粉絲福利。略帶靦腆的神情搭配放電動作，讓這段紅毯「營業時間」格外搶眼。直播觀眾也立刻熱烈回應，有人直呼「迎面走來一個帥哥」、「仔仔！！！！！！好帥喔」，也有人稱讚「狀態超好」、「連發好帥」。除了外型，不少人也留言肯定演技，喊話「真的演得很好」、「希望仔仔得獎」，替他集氣。紅毯上被問到，當初是什麼原因決定接演這個角色，周渝民先幽默回答：「很閒啊。」隨後才認真解釋，自己其實更在意合作團隊有哪些人，能與許多優秀演員演對手戲，才是最期待的部分。從對鏡頭放電，到受訪時突然冒出的冷幽默，周渝民展現與劇中角色不同的一面，也為角逐視帝的夜晚增添輕鬆氣氛。周渝民這次佩戴孔雀羽毛胸針要價193萬元，搭配3枚戒指，價格分別為40萬4000元、28萬8000元及18萬4000元，光是珠寶就超過280萬元。服裝則選穿BURBERRY細條紋羊毛西裝禮服外套，內搭絲質綁帶襯衫，腳踩水鑽鑲邊短靴，以細條紋、絲質與珠寶搭配，完成本屆金鐘紅毯造型。