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全台10家分公司同步送！免費雞排、珍奶各1000份

▲中信證券表示，活動將於10月28日（週三）在全台10家分公司同步登場，每家分公司準備雞排及珍珠奶茶各100份，合計送出1000份雞排及1000杯珍奶，多位PS女孩也會到場與球迷同歡。（圖／中國信託證券亮點讚）

記得帶球衣、應援周邊或票根！任一項就能免費領

同步推出開戶活動！球迷有機會獲兄弟周邊

感謝象迷不離不棄！中信證券為感謝中信兄弟球迷整季相挺，宣布將於10月28日在全台10家分公司同步發送雞排及珍珠奶茶各1000份。球迷只要穿著中信兄弟球衣、攜帶應援周邊或2026年球賽票根，任一項即可免費兌換，數量有限，送完為止。每家分公司前50名到場的球迷，還有機會抽中限量聯名行李箱，台北、台中及高雄3地更邀請PS女孩（Passion Sisters）現身助陣。中信兄弟今年球季歷經上半季低潮，下半季展現強大韌性，逆勢奪下季冠軍，並在季後賽及台灣大賽持續奮戰。儘管球季充滿挑戰，球迷仍一路相挺。為感謝象迷始終不離不棄，中國信託證券特別舉辦「感謝中信兄弟球迷，不離不棄！」活動，以台灣經典美食雞排、珍珠奶茶回饋球迷。中信證券表示，活動將於10月28日（週三）下午2點至3點展開，於全台10家分公司同步登場，每家分公司準備雞排及珍珠奶茶各100份，合計送出1000份雞排及1000杯珍奶，邀請球迷一同回顧今年球季的感動時刻。想參加活動的球迷，只要穿著中信兄弟球衣，或攜帶球隊相關應援周邊、任一張2026年中信兄弟球賽票根，即可前往指定的中信證券分公司，免費兌換雞排及珍珠奶茶，數量有限，送完為止。除了免費美食，每家分公司前50名到場的球迷，還可額外獲得「中國信託證券X中信兄弟」限量聯名行李箱摸彩券1張。每家分公司將抽出5名幸運球迷，全台共計50個中獎名額。活動當天也安排PS女孩到場與球迷同歡。台北忠孝分公司由維尼、沛婕現身，台中文心分公司則有怡琪、璇璇，高雄分公司則邀請瑄、珮含到場，為中信兄弟今年奮戰到底的表現喝采。中信證券指出，球隊從上半季低谷一路拚戰，展現永不放棄的兄弟精神，而球迷始終不離不棄，這份凝聚力早已超越比賽勝負。希望透過此次活動，向球員、教練團及所有支持者表達感謝。此外，中信證券同步推出「兄弟你挺，投資我挺！」開戶活動，即日起至12月31日止，符合活動條件的民眾就有機會獲得中信兄弟周邊好禮，持續回饋球迷。