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中華職棒37年台灣大賽第六戰（G6）落幕，中信兄弟今晚以0：6不敵味全龍隊，在系列賽以2勝4敗無緣奪得隊史第11座總冠軍。賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一並未進行例行媒體聯訪，而是主動向在場記者發表長段談話進行賽季總結。面對外界最關注的未來去留問題，平野惠一表示，自己會承擔所有輸球責任，帶隊完成11月8日的最後一場賽事後，「之後就是交由球團判斷。」賽後平野惠一首先向對手致意：「首先恭喜味全龍的大家，也非常感謝兄弟球迷、味全球迷和所有棒球迷，這麼踴躍地進場加油。相信這些加油聲都有傳達給選手知道，成為他們拚戰的力量，非常感謝大家一整年來對球隊的支持。所有選手都已經盡了全力，我也非常感謝教練團和所有工作同仁。」談到未能完成重返榮耀的爭冠使命，平野惠一直言：「今天沒有辦法贏球、奪還台灣大賽總冠軍，我會承擔所有的責任。因為11月8日我們還有最後一場比賽，所以直到這一天前，我會全力完成自己的責任，之後就是交由球團判斷。也很感謝所有媒體朋友的加油和支持，非常感謝大家。」言談之中流露出坦然面對球團安排的心情，也讓其未來的帥位動向成為休賽季焦點。平野惠一自2022年起加入中信兄弟教練團，最初擔任一軍打擊兼野手統籌教練；2023年季中轉任農場野手總監。隨著球隊在2023年球季結束後進行教練團改組，平野惠一於2023年12月29日正式接掌中信兄弟一軍兵符，成為隊史第5位日籍教頭。回顧平野惠一掌舵中信兄弟一軍以來的3個賽季表現2024年（執教首年）平野惠一率領中信兄弟奪下下半季冠軍與全年度戰績第1，並在台灣大賽以4勝1敗擊敗統一7-ELEVEn獅隊，率隊奪得隊史第10座總冠軍，個人也榮膺該年度「最佳總教練」獎項肯定。2025年（執教第2年）兄弟在台灣大賽再度亮相，但面對樂天桃猿隊以1勝4敗落敗，無緣完成衛冕連霸。2026年本季兄弟走得極為艱辛，上半季陷入空前低潮，僅以20勝2和38敗、勝率3成45落入聯盟墊底；但下半季兄弟展現驚人韌性，以36勝24敗、高達6成勝率勇奪下半季冠軍，上演不可思議的大逆襲直奔台灣大賽，最終在六戰鏖戰後以2勝4敗惜敗給味全龍隊。連續3年帶隊打出強烈球風，並繳出1座總冠軍、2座亞軍的扎實成績單，平野惠一在歷經高低起伏的2026賽季後，能否繼續執掌黃衫軍兵符展開下一個賽季，將靜待球團高層的最終評估與決策。